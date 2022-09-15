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提公投決定是否對俄開戰 喬治亞執政黨主席：我在挖苦

編譯周辰陽／即時報導
喬治亞執政黨「喬治亞之夢」黨主席科巴希澤。(Getty Images)
喬治亞執政黨「喬治亞之夢」黨主席科巴希澤。(Getty Images)

俄羅斯衛星通訊社與官媒《RT》15日報導，喬治亞執政黨主席日前表示，可就確認「喬治亞人是否想跟俄羅斯開戰」組織全民投票，但隔天指自己提出公投決定是否開闢對俄「第二戰線」的想法「充滿了諷刺意味」。

➤➤➤想跟俄羅斯開戰嗎？喬治亞執政黨主席：可舉辦公投決定

喬治亞執政黨「喬治亞之夢」（Georgian Dream）黨主席科巴希澤（Irakli Kobakhidze）之前指出，喬治亞政府並不支持「第二戰線」的想法，這個立場並沒有改變，他在提出辦公投決定是否開戰隔晚上Rustavi 2電視台訪問時稱，「這個說法裡面有著挖苦跟一些諷刺」，又指「我們知道喬治亞人民反對戰爭，這一點已經得到證實了」。

科巴希澤指出，民意調查跟研究都支持政府的立場，即人民並不想跟俄羅斯重啟敵對行為。他接著表示，這一點可能在某些情況下改變，但喬治亞人目前意識到，對俄開戰會讓他們跟南奧塞梯（South Ossetia）及阿布哈茲（Abkhazia）的人民互鬥，將衝突變成自相殘殺。

科巴希澤表示，「我們絕不能允許任何喬治亞人跟阿布哈茲人、喬治亞人跟奧塞梯人會再次手裡拿著武器相互面對的戰爭」。

喬治亞在前總統薩卡什維利（Mikheil Saakashvili）執政期間，曾於2008年揮軍南奧塞梯，但很快就被俄軍迎頭痛擊，國土與軍事基地隨後也遭短暫佔領。烏克蘭有議員日前建議喬治亞「採取具體步驟」，「解放」俄羅斯支持與駐軍的阿布哈茲及南奧塞梯。科巴希澤也表示，烏克蘭部分高層「都直接表示，在喬治亞開闢第二戰線極有必要」。

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