通話90分鐘 蕭茲：普亭仍認為侵烏正確

在俄羅斯入侵烏克蘭期間，一名婦人坐在頓涅茨克州克拉馬托爾斯克市一座被毀房屋前。(Getty Images)

烏克蘭 在東北地區發動閃電反攻，收復約8000平方公里失土，德國總理蕭茲 （Olaf Scholz）13日與俄羅斯總統普亭 通了90分鐘電話，普亭仍認為他發動入侵烏克蘭是正確的。

蕭茲在13日與普亭的通話中，敦促他尋求「基於停火、俄羅斯軍隊完全撤出以及尊重烏克蘭領土完整與主權」的外交解決方案。14日蕭茲告訴記者：「沒有跡象表明（普亭）正表現出新態度，他仍認為發動入侵烏克蘭是正確的。」蕭茲表示，俄軍部隊撤出烏克蘭是「該地區有機會實現和平」的唯一途徑。

儘管普亭的立場似乎並未改變，但蕭茲強調有必要與俄國領導人保持對話，「與彼此交談，並就這個議題發表意見是正確的。」

烏克蘭總統澤倫斯基在13日傍晚的演說中表示，烏克蘭軍隊這個月迄今已奪回約8000平方公里的領土，全都位在烏國東北的哈爾科夫州（Kharkiv Oblast），盧甘斯克分離主義人士表示，烏軍已接近分離勢力占領區邊界。

但被問到烏克蘭在這場6個多月的戰爭中，是否已到了轉折點時，美國總統拜登表示，還很難說。白宮稍早表示，美國可能於「未來幾天」宣布加碼提供烏克蘭新的軍事援助方案。美國迄今已提供烏克蘭價值數十億美元的武器和支援。

澤倫斯基14日造訪東部的伊久姆市（Izyum），參加升旗儀式和唱國歌。這座城市是基輔（Kyiv）當局最近發起閃電反攻，並從俄軍手中收復的最大城市之一。

近日烏軍在毗鄰俄羅斯的東北部哈爾科夫州勢如破竹，也沿著黑海沿岸赫松州（Kherson）附近的南方前線奪回土地。

莫斯科政府14日表示，俄軍以「大規模空襲」回擊哈爾科夫州被烏軍收復的地區，並宣稱造成烏軍損失硬體和人員，但未提出證據。在14日更新的戰場消息中，俄國也宣稱在南部赫松州和札波羅熱州（Zaporizhzhia）俘虜了數十名烏克蘭軍人。

烏克蘭過去幾天對東北部展開大規模反攻，收復俄羅斯占領的數千平方公里失土，俄羅斯至今仍默不出聲。專家憂心，莫斯科當局為了保住面子，可能會採取行動、嚴厲報復烏克蘭。