我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暖心聲明 安妮公主：榮幸與母親共度她生命最後24小時

每月多領144元 明年社安金生活成本調整或8.7% 40年最高

俄軍失利普亭淡定 地方議會控叛國促下台

編譯中心／綜合13日電
俄羅斯國內出現要求總統普亭下台的聲音，但他不為所動。圖為普亭12日舉行視訊會議，討論國內經濟議題。（美聯社）
俄羅斯國內出現要求總統普亭下台的聲音，但他不為所動。圖為普亭12日舉行視訊會議，討論國內經濟議題。（美聯社）

烏克蘭軍隊近日大舉反攻，俄軍承認自前線後撤。有來自俄羅斯首都莫斯科與聖彼得堡、科爾皮諾等城市、18個市政區的民意代表，在推特發表連署請願書，要求俄羅斯總統普亭下台。在普亭出生地的聖彼得堡和莫斯科兩大都市，上周更有地方議會控訴普亭叛國、要求他下台。

CNN報導，聖彼得堡的謝米諾夫斯基區民代索爾斯楚姆（Ksenia Thorstrom），12日在推特發布的請願書寫道：「我們一群俄羅斯地方民代相信，普亭總統的行動有損俄羅斯與俄國人民前途。我們要求普亭辭去俄羅斯聯邦總統職位。」

莫斯科的羅莫諾索夫斯基區議會也要求普亭下台，理由是「你的觀點與你的治國模式，都無可救藥地過時了，這阻礙了俄羅斯與俄國人力潛能的發展」。

聖彼得堡的斯莫爾寧斯科耶市鎮區民代，上周則通過決議，要求俄羅斯國會下議院「國家院」）對普亭提出叛國罪指控，以解除他的職務。根據其中一位民代尤佛瑞夫（Nikita Yuferev）在推特的貼文，他們當中有些人如今面臨損害俄羅斯軍隊名譽的罪名指控。

除了地方官員紛紛反對，還有俄國名嘴上國營電視台呼籲政府說出真相，顯示俄國內部出現明顯風向變動。但據BBC報導，外界尚未看到克里姆林宮內部有恐慌跡象，且普亭似仍認為局勢終將對他有利。

BBC指出，入侵烏克蘭看來是普亭重大誤判，俄國無法迅速取勝，陷入漫長血腥的戰爭，甚至苦吞敗績。在俄羅斯歷史上，戰場失利的領袖下場都不好。例如俄國在日俄戰爭吞敗，引發1905年革命；一次世界大戰失敗，則引發1917年革命和沙皇時代結束。

不過，普亭當然無意認輸，他的發言人佩斯科夫說，烏克蘭特別軍事行動會持續下去，直到最初設定的所有任務都達成。

目前尚無跡象顯示克宮內部出現恐慌，俄國電視台仍在正面宣傳，形容俄國以飛彈空襲烏克蘭能源基礎設施是「特別行動的轉捩點」。

普亭 俄羅斯 俄國

上一則

英女王國葬估500外賓出席 領導人移動各有安排

下一則

想跟俄羅斯開戰嗎？喬治亞執政黨主席：可舉辦公投決定

延伸閱讀

俄羅斯駐中國大使換人 資深副外長接任

俄羅斯駐中國大使換人 資深副外長接任
莫斯科入侵烏克蘭遭遇挫敗 中俄關係料將更趨緊密

莫斯科入侵烏克蘭遭遇挫敗 中俄關係料將更趨緊密
戰場失利衝擊普亭？BBC觀察：未見克宮恐慌跡象

戰場失利衝擊普亭？BBC觀察：未見克宮恐慌跡象
俄籲亞美尼亞和亞塞拜然停戰 稱普亭正盡力降溫

俄籲亞美尼亞和亞塞拜然停戰 稱普亭正盡力降溫

熱門新聞

泰國一處沙灘上驚見一具女屍，嚇得遊客趕緊報警，結果竟然是一具「充氣娃娃」。（取材自推特）

泰國海灘驚見半裸無頭女屍？ 警到場一看 真相「太害羞」

2022-08-28 02:11
女王6日接見保守黨新黨魁特拉斯，右手手背明顯發黑。（美聯社）

英國女王駕崩前兩天出現癥兆？醫師：顯示已不久於人世

2022-09-09 06:00
美國八卦網站Radar Online報導，英國女王伊麗莎白二世（左）更改遺囑，將價值1億1000萬美元的300件珠寶留給長孫威廉王子的夫人凱特（右）。（美聯社）

傳女王改遺囑 1.1億元珠寶給「她」 卡蜜拉、梅根都沒份

2022-09-11 11:19
英國首相特拉斯8日在國會演說。（Getty Images）

快白金漢宮半小時 內閣早知女王病情 英相接過紙條面露難色

2022-09-08 11:53
英國每日郵報報導，9日晚間有報導指出，女王伊麗莎白二世臨終前，當時還是王儲的查理王子致電次子哈利王子，不要帶夫人梅根同行。（美聯社）

英媒爆女王臨終前 查理致電哈利：別帶梅根來

2022-09-10 04:45
英國王儲威廉王子（左二）與夫人凱特（左一），以及哈利王子（右二）和夫人梅根（右一）10日在倫敦溫莎堡外接受民眾慰問。（美聯社）

英女王駕崩 4歲路易王子暖回「一句話」感動凱特

2022-09-11 07:04

超人氣

更多 >
數字驚人…未開電源電器「吃掉」家庭電費近四分之一

數字驚人…未開電源電器「吃掉」家庭電費近四分之一
不給同機也不讓同桌 為何王室防哈利像防賊？

不給同機也不讓同桌 為何王室防哈利像防賊？
英女王國葬 這三個國家不得派代表參加

英女王國葬 這三個國家不得派代表參加
富二代、男星都掰掰 33歲「賭王千金」低調嫁消防員

富二代、男星都掰掰 33歲「賭王千金」低調嫁消防員
曾致5華人溺斃 一夜暴雨 紐約皇后區災區又淪為澤國

曾致5華人溺斃 一夜暴雨 紐約皇后區災區又淪為澤國