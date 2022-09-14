俄軍失利普亭淡定 地方議會控叛國促下台

俄羅斯國內出現要求總統普亭下台的聲音，但他不為所動。圖為普亭12日舉行視訊會議，討論國內經濟議題。（美聯社）

烏克蘭軍隊近日大舉反攻，俄軍承認自前線後撤。有來自俄羅斯 首都莫斯科與聖彼得堡、科爾皮諾等城市、18個市政區的民意代表，在推特發表連署請願書，要求俄羅斯總統普亭 下台。在普亭出生地的聖彼得堡和莫斯科兩大都市，上周更有地方議會控訴普亭叛國、要求他下台。

CNN報導，聖彼得堡的謝米諾夫斯基區民代索爾斯楚姆（Ksenia Thorstrom），12日在推特發布的請願書寫道：「我們一群俄羅斯地方民代相信，普亭總統的行動有損俄羅斯與俄國 人民前途。我們要求普亭辭去俄羅斯聯邦總統職位。」

莫斯科的羅莫諾索夫斯基區議會也要求普亭下台，理由是「你的觀點與你的治國模式，都無可救藥地過時了，這阻礙了俄羅斯與俄國人力潛能的發展」。

聖彼得堡的斯莫爾寧斯科耶市鎮區民代，上周則通過決議，要求俄羅斯國會下議院「國家院」）對普亭提出叛國罪指控，以解除他的職務。根據其中一位民代尤佛瑞夫（Nikita Yuferev）在推特的貼文，他們當中有些人如今面臨損害俄羅斯軍隊名譽的罪名指控。

除了地方官員紛紛反對，還有俄國名嘴上國營電視台呼籲政府說出真相，顯示俄國內部出現明顯風向變動。但據BBC報導，外界尚未看到克里姆林宮內部有恐慌跡象，且普亭似仍認為局勢終將對他有利。

BBC指出，入侵烏克蘭看來是普亭重大誤判，俄國無法迅速取勝，陷入漫長血腥的戰爭，甚至苦吞敗績。在俄羅斯歷史上，戰場失利的領袖下場都不好。例如俄國在日俄戰爭吞敗，引發1905年革命；一次世界大戰失敗，則引發1917年革命和沙皇時代結束。

不過，普亭當然無意認輸，他的發言人佩斯科夫說，烏克蘭特別軍事行動會持續下去，直到最初設定的所有任務都達成。

目前尚無跡象顯示克宮內部出現恐慌，俄國電視台仍在正面宣傳，形容俄國以飛彈空襲烏克蘭能源基礎設施是「特別行動的轉捩點」。