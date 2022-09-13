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莫斯科入侵烏克蘭遭遇挫敗 中俄關係料將更趨緊密

中央社北京13日綜合外電報導
俄國總統普亭(左)與中國國家主席習近平。(美聯社資料照)
俄國總統普亭(左)與中國國家主席習近平。(美聯社資料照)

俄羅斯也許正在烏克蘭戰場上以及西方懲罰性制裁下蒙受巨大損失，但中國對俄羅斯總統普亭的支持和中俄友誼「無上限」，態度依舊堅定。

法新社報導，中國領導人習近平本周將在烏茲別克舉行的上海合作組織峰會與普亭（Vladimir Putin）會面，這一公開展現團結的作法，與美國因俄羅斯侵略烏克蘭而帶頭孤立莫斯科的行動背道而馳。

儘管北京未明確支持莫斯科入侵烏克蘭，但在戰爭至今6個月期間，中俄穩步建立經濟和戰略關係，習近平並向普亭保證他支持俄羅斯的「主權與安全」。

分析人士稱，隨著中美關係急劇下降，北京認為有必要與這個龐大的北方鄰國培養好關係。

華府智庫史汀生研究中心（Stimson Center）中國計畫項目主任孫韻（Yun Sun）告訴法新社：「無論俄羅斯（在烏克蘭）是否獲勝，中國都將尋求與俄羅斯緊密聯繫，這主要是由美中關係現狀所決定的。」

孫韻說，身為世界第2大的核子強國，「俄羅斯不是一個可以被排除的地緣政治大國」。中國視俄羅斯為重要合作夥伴，能改變華盛頓所主導的國際體制。

中國外交事務主管楊潔篪昨天告訴俄羅斯駐華大使德尼索夫（Andrey Denisov），習近平和普亭可以共同合作，「推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展」。

在貿易方面，中國近幾個月增加俄羅斯石油進口，從5月到7月俄羅斯連續3個月成為中國最大的石油供應國，這有助於抵消莫斯科的損失。

幾年來美中關係一直令人擔憂，貿易戰並無緩和的跡象，華盛頓還指責北京侵犯人權。8月，眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台激怒北京，雙方關係再創新低。

上周，習近平派中國人大常委會委員長栗戰書赴俄羅斯與普亭會面。中國官媒報導，栗戰書告訴普亭：「兩國政治互信、戰略協作、務實合作都達到了新高度。」

栗戰書訪俄正值俄羅斯在烏克蘭經歷一系列重大軍事逆轉，烏軍重新奪回大片領土。分析家孫韻表示，俄羅斯「若在戰爭中被削弱，對中國來說不一定是壞消息，因為這將讓北京在雙邊關係中變得更具主導地位」。

仔細觀察栗戰書的訪問還可以發現，即使莫斯科將北京描繪成其入侵的支持者，中國仍力圖避免因烏克蘭戰爭而遭到西方制裁。

俄羅斯國會一份文件宣稱，栗戰書曾表示：「我們完全理解俄羅斯為保護其關鍵利益而採取所有措施的必要性，我們正在提供我們的協助」。

這句話卻未出現在中國官方的報導中，說明雙方信息脫節。

約翰霍普金斯高等國際研究學院（Johns Hopkins School of Advanced International Studies）全球事務教授白蘭斯（Hal Brands）上周在推特上評論稱：「隨著俄羅斯處境惡化，普亭將尋求中國提供更多支持。」

本週，習近平和普亭將在峰會場邊會晤。這將是普亭自2月訪問北京以來兩人首次會面。

華盛頓美利堅大學（American University）研究威權政體學者唐志學（Joseph Torigian）表示，兩人這次會面是「在戰場非常動蕩的時刻舉行，這可能意味俄羅斯特別希望得到中國的協助」。

他告訴法新社：「我們不曉得這個要求會有多困難，也不知道中國認為在不犧牲自己經濟利益的情況下，能夠提供多少幫助。」

俄羅斯 普亭 北京

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