戰場失利衝擊普亭？BBC觀察：未見克宮恐慌跡象

俄國總統普亭12日在莫斯科主持一場視訊會議。(美聯社)

烏克蘭 軍隊近日反攻有成，外界好奇這會如何影響俄國 總統普亭 。英國廣播公司（BBC）編輯觀察，外界尚未看到克里姆林宮內部有恐慌跡象，且普亭似仍認為局勢終將有利於他。

烏克蘭在哈爾科夫州（Kharkiv）發動閃電式反攻告捷，連歌功頌德的俄國國家電視台11日都罕見表示，俄軍在烏國前線經歷「迄今最艱辛的一周」。

俄國小報「莫斯科少共報」（Moskovsky Komsomolets）一名軍事分析家更坦言：「顯然我們低估了敵軍，（俄軍）反應不及潰散…我軍因此承受失敗，試圖藉撤軍避免被圍，來降低損失。」

這項「挫敗」激怒親俄社群媒體頻道和「愛國」部落客，他們控訴俄軍鑄下錯誤。俄國轄下車臣自治共和國的強人領袖卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）也表達不滿俄軍表現。

克宮6個多月前對烏克蘭發起所謂的「特別軍事行動」時，俄國電視上的政客、評論家、分析家都預測行動會在幾天內結束。如今戰爭拖了6個多月，俄軍還節節敗退，這會影響普亭（Vladimir Putin）的政治生涯嗎？

普亭當了俄國菁英眼中20多年的贏家，總是能絕處逢生，無懈可擊。在BBC俄國編輯羅森柏格（Steve Rosenberg）眼中，普亭堪稱俄國版的逃脫大師胡迪尼（Harry Houdini），不管遇上什麼繩結和鎖鏈，總是能成功脫身。

但羅森柏格指出，這一切在2月24日俄烏開戰後變了。過去6個月的情況顯示，普亭決定入侵烏克蘭是重大誤判，俄國無法迅速取勝，還陷入一場漫長又血腥的戰爭，苦吞一連串難堪敗績。

羅森柏格表示，當專制領袖的無敵光環褪色，就可能為自己招來麻煩，而且在俄羅斯歷史上，戰場失利的領袖下場都不好。例如俄國在日俄戰爭吞敗，引發1905年的第一次俄國革命；在一次世界大戰的軍事失敗，則引發1917年革命和沙皇時代結束。

不過，檯面上的普亭仍無意淪為輸家，他的發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）昨天告訴記者，特別軍事行動會持續下去，直到最初設定的所有任務都達成。

那麼，普亭接下來會怎麼做？

羅森柏格表示，很難找到能看透普亭心思的人，而且還得看普亭從軍事和情報首長獲得的資訊正確度如何。外界唯二知道的事情是：普亭鮮少認錯，也很少180度改變方針。

從俄國國營媒體的說法則可窺見，俄國正在把戰場失利怪罪到西方支持烏克蘭頭上，如俄國國家電視台所言，「基輔當局在北大西洋公約組織（NATO）支持下發動反攻」。

另外還有一個問題困擾各界好幾個月：如果普亭不能用傳統武器致勝，他會動用核武嗎？

烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhnyi）日前才警告：「在特定情境下，俄國武裝部隊動用戰術核武的直接威脅是存在的。」

目前尚無公開跡象透露克宮內部瀰漫恐慌，俄國國家電視台的說法更正面，形容俄國以飛彈空襲烏克蘭能源基礎設施是「特別行動的轉捩點」。

羅森柏格指出，就在烏克蘭傳來俄軍失守的消息之際，普亭10日為莫斯科的歐洲最高摩天輪揭幕，依舊一臉老神在在。普亭似乎認為，如同摩天輪一般，「特別行動」的發展終將轉回對他有利的局面。