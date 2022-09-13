我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／英有新國王 女王頭像的錢幣、護照怎辦？

克宮：普亭與習近平會晤時 將談烏克蘭和台灣問題

烏克蘭持續於哈爾科夫地區推進 戰況激烈

中央社巴拉克利亞13日綜合外電報導
一名烏克蘭士兵12日站在坦克上，他位於烏軍收復的哈爾科夫失土。(美聯社)
一名烏克蘭士兵12日站在坦克上，他位於烏軍收復的哈爾科夫失土。(美聯社)

烏克蘭國防部副部長馬里亞爾今天告訴路透，烏國東北部哈爾科夫地區的戰鬥仍在激烈進行，但烏軍部隊高度積極，且作戰計畫周密，正在取得良好進展。

馬里亞爾（Hanna Malyar）表示：「烏軍目標是解放哈爾科夫及其他地區，也就是俄羅斯聯邦占領的所有領土。戰鬥仍在（哈爾科夫地區）持續進行。現在說（烏克蘭）已完全控制哈爾科夫地區還為時過早。」

她說：「我們的力量源自我們非常積極，且對行動進行全盤仔細規畫。」她還表示，由於迄今所取得的成功，烏克蘭決定繼續在哈爾科夫地區推展行動。

馬里亞爾在前往巴拉克利亞（Balakliia）途中發表上述談話。

巴拉克利亞位於烏克蘭第2大城市哈爾科夫（Kharkiv）東南方74公里處，是重要軍事補給樞紐，上週烏軍反攻時將其奪回，迫使俄軍進一步向東逃亡。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨晚表示，烏克蘭現已重新奪回約6000平方公里領土，但他呼籲西方加速交付武器系統。

澤倫斯基在昨天深夜發布的影像談話中說，西方必須加快交付武器系統的速度，並呼籲盟國「加強合作以擊敗俄羅斯的恐怖活動」。

俄羅斯目前仍控制烏克蘭約1/5領土，為回應基輔在戰場上取得進展，俄軍砲擊發電廠和其他重要基礎設施，導致哈爾科夫和其他地方停電。

烏克蘭軍方今天並未回報任何新進展，表示俄軍正在砲擊被烏軍奪回的哈爾科夫州部分地區，並進一步向南攻擊頓內次克州（Donetsk）。

烏克蘭參謀總部報告稱，烏軍擊退了俄軍對頓內次克地區的攻擊；分離派頓內次克人民共和國領導人普希林（Denis Pushilin）則表示，其部隊正在擊退烏軍的攻勢，他相信情況會有所改善。

路透無法立即查證戰場上的報導。

頓內次克州鄰近的盧甘斯克州（Luhansk）已被俄羅斯占領，該州烏克蘭州長蓋戴（Serhiy Gaidai）稱，烏軍今天料將在當地發動大規模攻勢。

一名不願透露姓名的駐莫斯科外交官則對接下來發展持謹慎態度。

他說：「我對烏克蘭在哈爾科夫的進展感到鼓舞，但我們不宜操之過急。」他表示，關鍵在於烏軍能否挺進盧甘斯克地區。

他說：「當前時刻意義重大，但還不是終結的開始。」他補充道，觀察烏克蘭南部赫爾松（Kherson）周遭的俄軍士氣將受到多大衝擊會很有趣。烏軍在當地的進展一直很緩慢。

烏克蘭 俄羅斯 頓內次克

上一則

都是刻板印象害的? 安德魯王子被控對女兒伸鹹豬手

下一則

呼應核武政策法制化 北韓海報再出現核子飛彈

延伸閱讀

上周突訪烏克蘭 布林肯談俄烏戰：斷定局勢還太早

上周突訪烏克蘭 布林肯談俄烏戰：斷定局勢還太早
布林肯：烏克蘭反攻獲重大進展 戰爭仍在持續

布林肯：烏克蘭反攻獲重大進展 戰爭仍在持續
戰事失利仍不鬆口 俄前總統：可能要求烏克蘭投降

戰事失利仍不鬆口 俄前總統：可能要求烏克蘭投降
第200天大逆轉 烏軍一路反撲 俄全面撤出邊界

第200天大逆轉 烏軍一路反撲 俄全面撤出邊界

熱門新聞

泰國一處沙灘上驚見一具女屍，嚇得遊客趕緊報警，結果竟然是一具「充氣娃娃」。（取材自推特）

泰國海灘驚見半裸無頭女屍？ 警到場一看 真相「太害羞」

2022-08-28 02:11
女王6日接見保守黨新黨魁特拉斯，右手手背明顯發黑。（美聯社）

英國女王駕崩前兩天出現癥兆？醫師：顯示已不久於人世

2022-09-09 06:00
美國八卦網站Radar Online報導，英國女王伊麗莎白二世（左）更改遺囑，將價值1億1000萬美元的300件珠寶留給長孫威廉王子的夫人凱特（右）。（美聯社）

傳女王改遺囑 1.1億元珠寶給「她」 卡蜜拉、梅根都沒份

2022-09-11 11:19
英國首相特拉斯8日在國會演說。（Getty Images）

快白金漢宮半小時 內閣早知女王病情 英相接過紙條面露難色

2022-09-08 11:53
英國每日郵報報導，9日晚間有報導指出，女王伊麗莎白二世臨終前，當時還是王儲的查理王子致電次子哈利王子，不要帶夫人梅根同行。（美聯社）

英媒爆女王臨終前 查理致電哈利：別帶梅根來

2022-09-10 04:45
英國王儲威廉王子（左二）與夫人凱特（左一），以及哈利王子（右二）和夫人梅根（右一）10日在倫敦溫莎堡外接受民眾慰問。（美聯社）

英女王駕崩 4歲路易王子暖回「一句話」感動凱特

2022-09-11 07:04

超人氣

更多 >
包竟這樣被盜 華女氣得崩潰跳腳大哭

包竟這樣被盜 華女氣得崩潰跳腳大哭
仍不受歡迎？梅根想握手 「英民眾裝沒看見」畫面瘋傳

仍不受歡迎？梅根想握手 「英民眾裝沒看見」畫面瘋傳
喬布斯家裡八年沒沙發 竟然是為了她

喬布斯家裡八年沒沙發 竟然是為了她
美新大學排名：普林斯頓第1 MIT第2 但榜單標準引質疑

美新大學排名：普林斯頓第1 MIT第2 但榜單標準引質疑
男女公車上演活春宮 乘客嚇阻竟遭回嗆「他有自閉症」

男女公車上演活春宮 乘客嚇阻竟遭回嗆「他有自閉症」