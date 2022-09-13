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俄逃命 烏譏：快速如奧運選手

編譯中心／綜合12日電
烏克蘭武裝部隊12日表示，過去24小時已經收復20多個遭到俄羅斯軍隊占領的聚落，並在聲明中指俄軍倉促棄守陣地遁逃。圖為俄軍丟棄的戰車。（取材自臉書）
烏克蘭武裝部隊12日表示，過去24小時已經收復20多個遭到俄羅斯軍隊占領的聚落，並在聲明中指俄軍倉促棄守陣地遁逃。圖為俄軍丟棄的戰車。（取材自臉書）

據傳烏克蘭軍隊過去2周在烏克蘭收復5000平方公里失土，成為3月間擊退進犯首都基輔的俄軍以來所取得最大的勝利。烏軍指揮官稱，俄軍逃跑速度之快足以媲美奧運短跑選手。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，烏克蘭國民警衛隊（National Guard）指揮官庫茲克（Petro Kuzyk）透露烏軍攻勢之所以能迅速瓦解俄軍的祕密，在於結合堅韌的決心、審慎的計畫以及精明地使用有限的西方軍事裝備。

許多烏克蘭人希望烏軍這次大捷，可以成為近7個月戰事的轉捩點。隸屬國民警衛隊自由營（Svoboda Battalion）快速反應部隊的庫茲克說：「我們的反攻早就準備好了。我們透過持續而精準的打擊降低他們的戰力。…總參謀部也分散了他們的注意力，讓他們以為大規模反攻會在南方進行。」

烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhnyi）將軍表示，烏軍在哈爾科夫周圍的進攻已將俄軍推回到離東北邊界50公里以內，先前烏軍也在南部戰略城市赫松（Kherson）周圍另外發動攻擊。

烏軍這次結合各式武器作戰，部署戰車、步兵及空中掩護進行協同攻擊，讓那些認為烏軍缺乏足夠兵力和裝備來打破僵局的質疑者們目瞪口呆。

這證明基輔的戰略確實有效，即利用精準的西方火箭和砲擊以及游擊隊攻擊，摧毀前線後方的俄軍彈藥庫、後勤基地和指揮所，來削弱俄軍的數量優勢和龐大的砲兵武力。

俄羅斯國防部10日表示已下令其部隊從巴拉克利亞和伊久姆撤退，聲稱這將讓他們能夠專注於不同的前線。庫贊說：「他們說這是撤離。但這是一次恐慌性撤退。」

此外，對於俄羅斯民眾因為表達反對烏克蘭戰爭而遭到「恫嚇」，聯合國代理人權事務高級專員納希夫予以譴責，並警告這是侵害基本自由。

烏克蘭 俄羅斯 國防部

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