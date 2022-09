烏再告捷：收復6000平方公里失土

烏克蘭反攻南部傳捷報,聲稱已收復500平方公里失土。圖為11日一名烏克蘭士兵在哈爾科夫州郊外站上一輛廢棄的俄軍戰車。(Getty Images)

遭俄羅斯 軍事入侵逾7個月的烏克蘭 ,近日接連反擊告捷,烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskyy)12日表示,烏克蘭軍隊在9月初發起反攻後,迄今已從俄羅斯部隊手中奪回6000平方公里的領土。

烏克蘭也在南部赫松州(Kherson)取得重大進展,烏克蘭南部軍事指揮部發言人12日表示,烏軍過去2周在烏克蘭南部收復500平方公里失土,消息尚待驗證;克里姆林宮則依舊堅稱,俄羅斯將會達成在烏克蘭的軍事目標。據智庫「戰爭研究所」估計,烏軍自6日至10日間,在某些地方深入俄防線達70公里,並重奪3000多平方公里領土,比俄軍自4月以來所有軍事行動所占領的土地還多。

不過總部設於美國的「華盛頓戰爭研究所」(Institute for the Study of War)指出,儘管「烏克蘭已經扭轉戰局,但目前的反攻成果,不會令戰事結束」。

烏克蘭武裝部隊表示,儘管遭遇強烈反擊,過去24小時已經收復20多個遭到俄羅斯軍隊占領的聚落。烏克蘭軍方在聲明中稱:「俄軍撤退時,倉促棄守陣地遁逃。」

俄方隨即宣稱已對烏軍奪回的地帶發動精準攻擊。莫斯科派任哈爾科夫州的官員說,近日烏軍投入反攻的兵力比俄軍人數多了8倍。

烏克蘭國防部長列茲尼科夫說,烏克蘭擊敗俄國 計畫正透過反攻進入「第三階段」,將切斷敵人補給線,摧毀燃料和武器庫。

不過,烏東各州11日晚發生大規模停電。烏克蘭外交部發言人尼柯蘭科(Oleg Nikolenko)表示,這是「烏克蘭東部俄軍損失慘重撤退之下,孤注一擲」的攻擊行動造成,認為是俄軍為戰場上失利而「報復」襲擊平民設施所致。大部分地方很快就復電。

一名記者提問,俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)對於自己的軍事領導力是否有信心,克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)拒絕直接回應,而是表示「特別行動」將會持續,直到達成目標為止,「軍事行動持續,而且會繼續進行,直到達成最初設定的目標。」

他還表示,俄羅斯看不到與烏克蘭進行和平談判的前景,也沒有談判的理由。

培斯科夫表示,對於烏克蘭札波羅熱核電廠(Zaporizhzhia)的去軍事化,目前沒有展開討論。

烏克蘭迅速收復哈爾科夫州(Kharkiv)失土,是俄國軍隊繼4月退出基輔市郊以來面臨的最重大挫敗。烏軍連連進逼,也使得俄軍失去用以支持烏東軍隊的關鍵後勤補給據點。

莫斯科面臨兵敗幾乎靜默不語,也沒有對烏克蘭東北部情勢做出解釋,使得部分主戰的政治評論家以及網路上的俄國國家主義分子極為憤怒。