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烏克蘭收復失土 發現4平民遺體有酷刑跡象

中央社／基輔12日即時報導
烏克蘭軍隊收復哈爾科夫地區失土，圖為烏軍士兵12日彼此攙扶移動。（美聯社）
烏克蘭軍隊收復哈爾科夫地區失土，圖為烏軍士兵12日彼此攙扶移動。（美聯社）

烏克蘭當局今天表示，他們在從俄羅斯手中收復的烏東關鍵地區的一個村莊中，發現4具帶有「酷刑跡象」的平民遺體。

法新社報導，烏克蘭近來在哈爾科夫（Kharkiv）地區發動閃電反攻並取得巨大成果，收復數十個聚落和2000多平方公里失土。

哈爾科夫檢察官辦公室表示，在收復扎利茲尼奇涅（Zaliznychne）村莊後，居民通報說俄軍曾殺害當地民眾。

檢察官在社群媒體臉書（Facebook）貼文說：「9月11日，執法人員發現4具遺體，他們身上都帶有酷刑跡象。其中3人被埋在私人住宅附近，另1人則是在瀝青廠附近發現的。」

聲明指出，初步調查顯示，俄軍占領村莊後殺害平民。

檢方表示，這些遺體已交由法醫檢查，並已對「違反戰爭法規和慣例，以及蓄意謀殺的事實」展開調查。

人權監督機構國際特赦組織（Amnesty International）在聲明中敦促烏克蘭當局，將俄軍涉嫌犯下戰爭罪的證據採集工作列為優先要務。

國際特赦組織東歐和中亞區域主任斯特拉瑟斯（Marie Struthers）說：「收集此類證據非常耗費資源。」她呼籲國際社會提供相關資源協助烏克蘭。

烏克蘭 檢察官 社群媒體

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