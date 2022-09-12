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俄軍前線潰逃 普亭卻只顧幫摩天輪剪綵

編譯中心／綜合11日電
烏軍在東北部的哈爾科夫地區發動閃電戰，快速收復超過三分之一失土。烏軍光復巴拉克列亞鎮後，當地廣場重新掛上烏克蘭國旗。(Getty Images)
烏軍在東北部的哈爾科夫地區發動閃電戰，快速收復超過三分之一失土。烏軍光復巴拉克列亞鎮後，當地廣場重新掛上烏克蘭國旗。(Getty Images)

烏克蘭收復烏東重要戰略樞紐伊久姆和大片失土，前線戰況逆轉，於此同時，俄羅斯總統普亭卻忙著摩天輪揭幕剪綵儀式，讓俄國國內原本力挺侵烏的軍事網紅們，轉頭痛批莫斯科當局。

紐約時報、英國「電訊報」稍早報導，俄羅斯部隊昨天從烏克蘭東北部哈爾科夫等多個據點潰逃。卻好整以暇地替號稱全歐最高的摩天輪剪綵，也在莫斯科替一個新的拳擊中心剪綵，並參加莫斯科建城875周年慶祝活動。反差之大讓支持普亭用兵的人跳腳，覺得普亭根本活在平行時空。

一名部落客批評普亭當下還在搞慶祝活動，「砸幾十億盧布辦派對，你搞什麼鬼？現在可是前線慘敗耶」。這則貼文在俄國一些社群媒體廣傳。

普亭10日為號稱全歐最高的莫斯科太陽摩天輪剪綵。(取材自推特)
普亭10日為號稱全歐最高的莫斯科太陽摩天輪剪綵。(取材自推特)

紐時認為，俄國鷹派反應表明俄國內部正在醞釀不滿。

俄國國防部稱撤軍是為「重新集結兵力」，但挺俄軍事部落客在社群痛批俄軍高層，例如他們早在8月底就貼出烏軍在東北部集結重兵準備反攻，俄軍卻似乎沒有準備。這些鷹派部落客震驚憤怒，認定只有普亭下令進入戰爭動員並宣布徵兵，才有可能戰勝。

不少西方和俄羅斯分析家都認為，普亭已陷入兩難，因為升級戰爭並展開動員可能激發國內反彈，戰場失利又會引發鷹派不滿。

此外，紐時也指出，俄羅斯轄下的車臣自治共和國強人卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）在Telegram發布錄音訊息，批評俄國國防部「犯下錯誤」，並指控俄國當局沒有對大眾解釋為何撤退。

卡狄羅夫說：「如果特別軍事行動的戰略在今天或明天沒有改變，我就必須要和國防部領導層，以及國家領導層談話，告訴他們現場真實情況」。

卡狄羅夫呼籲俄羅斯領導層，對烏克蘭情勢提出解釋。他表示：「他們（國防部）必須解釋為何這麼做，是為了什麼。我看他們似乎還沒做好解釋的準備」。

卡狄羅夫是第一個公開批評俄軍表現的高階官員。他時常自稱是普亭的「戰士」，並派遣車臣部隊加入侵烏戰事。

普亭 俄國 俄羅斯

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