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俄媒：前線潰敗 普亭取消與軍方將領會議

中央社／莫斯科11日電
俄國總統普亭。 （Getty Images）
俄國總統普亭。 （Getty Images）

俄羅斯近日在烏克蘭東北哈爾科夫戰線遭烏軍擊退，基輔收復3000平方公里失土。俄媒披露，在俄軍吞下侵烏以來最大敗仗後，俄國總統普亭取消與軍方將領的一場會議。

莫斯科時報（The Moscow Times）今天報導，在俄軍於哈爾科夫（Kharkiv）前線潰退後，普亭推遲原訂與國防部高層在黑海度假勝地索契（Sochi）的會議。

烏國武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhny）今天表示，一週以來烏軍收復約3000平方公里失地。俄軍等同幾天內就把耗費3個月、犧牲數千人所打下的土地拱手還給烏克蘭。

烏軍近期在東北的反攻已收復包括巴拉基亞（Balakleya）和伊久姆（Izyum）等烏東俄占區的行政中心與軍團總部，當地鐵路節點庫普揚斯克（Kupyansk）西半部也已在烏軍手裡。

普亭的新聞秘書培斯科夫（Dmitry Peskov）說，普亭已將行程裡原訂與國防部高層和軍工業代表的一場會議取消。

不過培斯科夫表示相關會議仍有必要，稱「隨特殊軍事行動的發展，也累積出某些待討論與檢討的經驗」但他沒透露相關會議的新時程。

獨立新聞網站Meduza引述克里姆林宮消息人士披露，由於俄軍前線慘敗，原本俄國要在占領區推動的兼併公投也被推遲。

報導稱俄占區公投原排定5月舉行，先是推遲到9月，後又推遲到11月，現已被擱置。

另有消息來源指出，原被派往哈爾科夫與札波羅熱（Zaporozhye）俄占區準備舉行公投的行政人員已接獲返俄的指示；不過在南部赫松（Kherson），準備推動俄占區公投的技術團隊仍在當地。

普亭 公投 國防部

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