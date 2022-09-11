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烏軍開闢新戰線 反攻東部頓巴斯戰役 號角響起

中央社基輔11日綜合外電報導
在烏東頓內次克區的烏軍。(美聯社資料照)
在烏東頓內次克區的烏軍。(美聯社資料照)

正在烏克蘭東北部地區進行反攻的烏軍部隊，似乎在烏東頓巴斯地區的頓內次克州（Donetsk）和盧甘斯克州（Luhansk）邊界開闢打擊俄軍防禦的一條新戰線。

有線電視新聞網（CNN）報導，烏軍部隊昨天進入重要城市伊久姆（Izyum），說明基輔的新攻勢正在奏效。這不僅是重大軍事勝利，也是烏克蘭戰爭可能進入一個新階段的跡象。俄軍接下來要做的，是想方設法守住他們過去6個月占領的烏克蘭領土。

在烏軍經由哈爾科夫（Kharkiv）地區開始向東進攻5天之後，俄軍被迫逃離頗具戰略價值的伊久姆。

一位美國高級官員稱，烏軍在攻擊俄軍補給線方面取得了一些成功，其目的是在切斷和孤立第聶伯河（Dnipro River）以西的俄軍部隊。

昨天的快速推進並未以奪回伊久姆而告結束，烏克蘭似乎在頓內次克和盧甘斯克邊界開闢了一條打擊俄軍的新戰線。

盧甘斯克州州長蓋戴（Serhiy Gaidai）表示，利西昌斯克（Lysychansk）是烏軍新攻勢的目標。該市在歷經數周激戰後，於7月被俄軍攻占，是盧甘斯克州最後一個陷落的城市。蓋載昨天告訴CNN：「占領者，包括通敵叛徒和軍隊，現都在倉促逃跑。」

新聞週刊（Newsweek）網站報導，莫斯科承認其部隊已撤離烏克蘭宣稱已解放的地區，但描述這是在「重新部署」。

俄羅斯國防部昨天在Telegram的新聞更新中稱：「在巴拉克列亞（Balakleya）和伊久姆附近作戰的俄羅斯軍隊將重新部署到頓內次克方向增援，以達到特別軍事行動的預定目標。」

烏克蘭國會議員奧列克西（Oleksiy Goncharenko）聲稱，烏軍已深入俄羅斯控制的領土。他在推特上寫道：「我的消息來源說，烏克蘭人已進入頓內次克機場。祈求好運。」

跡象顯示，烏克蘭可能趁亂在東部戰線其他地區發動攻擊。親俄的頓內次克人民共和國（Donetsk People's Republic）領導人普希林（Denis Pushilin）稱，伊久姆東邊里曼（Liman）的情勢「仍相當艱困，就像共和國北部一系列聚落一樣」。

普希林說：「我們別無選擇，只能保住頓巴斯，我們會成功。我們當然會贏。」

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）2月24日宣布對烏克蘭進行「特別軍事行動」，以保護他才剛承認的盧甘斯克和頓內次克這兩個講俄語的共和國。

英國廣播公司（BBC）報導，戰爭初期俄軍花了一個多月時間試圖攻占的伊久姆被烏軍奪回，將被視為對普亭的重大羞辱。一位軍事專家稱，這項進展堪稱自二次世界大戰以來首次有整群俄羅斯部隊全軍覆沒。

這項成果也顯示烏軍有能力重新奪回被占領土，在基輔持續向備受壓力的西方盟國尋求軍事支援之際，這一點非常重要。

烏克蘭 頓內次克 盧甘斯克

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