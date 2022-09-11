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烏軍反攻稱哈爾科夫州續推進 外長籲盟邦加強軍援

中央社基輔/哈爾科夫11日綜合外電報導
哈爾科夫附近一處房屋起火。(美聯社)
哈爾科夫附近一處房屋起火。(美聯社)

烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼今天表示，烏國部隊繼續在哈爾科夫州朝北南東3方推進。外長庫列巴表示，反攻有成顯示烏軍能打敗俄軍，但基輔需要盟邦提供更多武器。

路透報導，烏國武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhnyi）在通訊軟體Telegram上表示：「在哈爾科夫（Kharkiv）方面，我們不僅開始往南和往東，也往北挺進。我們距離邊境只有50公里。」

他還說，烏克蘭武裝部隊這個月以來已經收復超過3000平方公里失土。

俄羅斯部隊昨天從該地區主要堡壘伊久姆市（Izyum）撤退，是3月撤離烏克蘭首都基輔以來的最大失敗，數以千計俄國軍人拋下彈藥和裝備逃亡。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）形容烏軍在東北部哈爾科夫州閃電推進，可能是俄烏6個月戰爭的一次突破。他還說，如果基輔政府獲得更多強大武器，這個冬天可能會迅速奪回更多領土。

根據澤倫斯基網站昨晚公布他在一場政治論壇上指出：「我認為今年冬天是轉捩點，可能使烏克蘭快速擺脫占領。我們目睹他們（占領者）往某些方向逃竄的情況，如果我們的武器更強一點的話，就能更快擺脫占領。」

庫列巴（Dmytro Kuleba）昨天與到訪的德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）召開記者會時說，一些盟邦起初對軍援烏克蘭態度遲疑，害怕與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）對立。

庫列巴說：「感謝神，現在我們不再聽到這種主張了…我們展現出打敗俄軍的能力，運用提供給我們的武器。所以我重申，我們獲得愈多武器，就能愈快獲勝，戰爭就能愈快結束。」

烏克蘭官員未明確證實烏軍已收復伊久姆市，但澤倫斯基的幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）上傳一張烏軍在伊久姆郊區的照片，並推文附上一個葡萄的圖示，而伊久姆市名的意思即為「葡萄乾」。

俄軍於7月初宣布占領毗鄰哈爾科夫州的盧甘斯克州（Luhansk）。基輔軍事分析家日丹諾夫（Oleh Zhdanov）說，這波進展可能為進一步向盧甘斯克州推進鋪路。

他表示：「如果你看看地圖，設想史瓦托維－斯塔洛柏斯克（Svatove - Starobelsk）和北頓內茨克－利西昌斯克（Sievierodonetsk - Lysychansk）方向會發起攻勢，是很合理的事。這兩個方向大有可為。」

對澤倫斯基而言，最新進展具政治重要性。他正試圖讓歐洲繼續團結支持烏克蘭，並予以軍援和金援，即使俄羅斯中斷供應天然氣給歐洲客戶，讓今冬出現能源危機隱然浮現。

英國國防部今天在每日更新的軍情中表示，過去24小時，烏軍繼續在哈爾科夫州取得進展，但伊久姆和庫皮揚斯克市（Kupiansk）周邊還有戰鬥。庫皮揚斯克是跨境進入烏國東北補給前線俄軍的唯一鐵路樞紐，也被烏軍收復。

俄烏戰爭如今進入第200天，烏克蘭軍方回報，昨夜俄軍朝烏軍目標發射更多飛彈、進行更多空襲。地方官員也回報，烏東與烏南遭到俄軍猛烈砲擊。

烏東頓內次克州（Donetsk）州長基里蘭科（Pavlo Kyrylenko）在Telegram表示，昨夜有10名平民死亡。更南方的尼古拉耶夫鎮（Mykolaiv）則有9人受傷。

路透無法獨立查證戰場消息。

烏克蘭 澤倫斯基 俄羅斯

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