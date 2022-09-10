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烏軍「聲東擊西」反攻東北部 俄軍措手不及、潰不成軍

編譯田思怡／即時報導
烏軍10日在東北部的閃電反攻中奪回了俄軍的主要基地伊久姆（Izyum)後，俄國國防部承認已從哈爾科夫地區撤軍。 圖為俄軍9日在哈爾科夫地區移動。（歐新社）
烏軍10日在東北部的閃電反攻中奪回了俄軍的主要基地伊久姆（Izyum)後，俄國國防部承認已從哈爾科夫地區撤軍。 圖為俄軍9日在哈爾科夫地區移動。（歐新社）

英國衛報報導，烏軍在東北部的哈爾科夫( Kharkiv)地區快速反攻，出人意料地在三天內就收復超過三分之一失土，俄羅斯國防部10日證實大部分烏軍奪回的領土，並宣布撤軍。烏克蘭特種部隊表示，烏軍用「聲東擊西」的戰術，先在南部吹起反攻號角，把俄軍引到南部，實際上進攻東北部，讓俄軍措手不及，潰不成軍。

烏克蘭特種部隊發言人、前國家安全顧問貝列佐維茨(Taras Berezovets)表示，「這是重大的假情報特別行動，俄軍以為我們反攻南部，把軍備移往南部，但我們在他們最想不到的地方發動攻擊，打得他們潰敗逃亡」。

烏克蘭南方司令部8月29日宣布在赫松(Kherson)地區展開各方期待已久的反攻行動，但赫松前線的軍人表示，當時他們沒有看到攻擊的跡象，幾天前俄軍企圖攻擊，烏軍也未積極反擊。

烏軍10日在東北部的閃電反攻中奪回了俄軍的主要基地伊久姆（Izyum)後，又攻下俄軍後勤補給的鐵路樞紐庫皮揚斯克鎮（Kupiansk)，迫使俄軍撤軍。在伊久姆失守的幾小時後，俄國國防部承認已從該地區撤軍。

這是今年3月俄軍被迫從烏克蘭首都基輔撤退以來，莫斯科最慘重的失敗，這也可能成為俄烏戰爭的轉捩點。

烏克蘭 國防部 俄羅斯

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