烏克蘭軍隊東北部反攻傳捷報 莫斯科宣布撤軍

俄羅斯國防部發布一組照片顯示，俄軍在烏克蘭境內發射砲彈。(美聯社)

烏克蘭 基輔當局今天宣布，其軍隊在閃電反攻中占領了東北部的一個關鍵後勤樞紐，俄軍同日宣布從哈爾科夫地區撤軍。

路透社報導，烏軍從俄軍手中奪回伊久姆（Izyum），這場戰役堪稱3月俄軍被迫從烏國首都基輔撤退以來，莫斯科最慘重的失敗，這也可能成為俄烏戰爭的決定性轉捩點。

莫斯科宣布撤軍數小時後，烏軍又佔領了更北部的庫皮揚斯克鎮（Kupiansk），這是為烏國東北部前線數千名俄軍提供後勤補給的唯一鐵路樞紐。

法新社也引述莫斯科支持的一名東部分離主義地區領袖說法報導，俄軍正在頓內茨克（Donetsk）東部的數個地區與基輔軍隊進行「艱難」戰鬥。

一名烏克蘭官員還說，烏軍正逐漸逼近東部城市利西昌斯克（Lysychansk），該市在7月的激烈砲戰後被俄軍占領。

俄羅斯 國防部發布聲明稱：「已決定重新集結駐紮在巴拉克列亞（Balakliya）和伊久姆地區的俄羅斯軍隊，以加強頓內茨克前線的攻勢。」

報導指，烏克蘭特種部隊稍早在社群媒體 發布照片，顯示身穿迷彩服、手持自動武器的軍官身在庫皮揚斯克，俄方隨後宣布撤軍消息。

擁有約2萬7000人的庫皮揚斯克在2月24日俄羅斯入侵首周即告淪陷。烏國特種部隊在貼文中表示，這裡的人民「過去曾是、同時也將永遠會是烏克蘭人」。

觀察人士預計，接下來烏軍可望在與俄國接壤的哈爾科夫（Kharkiv）地區取得進一步進展。