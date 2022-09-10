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砲擊不斷 IAEA：札波羅熱核電廠僅存反應爐恐關閉

中央社維也納10日綜合外電報導
札波羅熱核電廠目前在俄羅斯軍隊控制下。(美聯社)
札波羅熱核電廠目前在俄羅斯軍隊控制下。(美聯社)

聯合國轄下國際原子能總署（IAEA）警告，烏克蘭札波羅熱核電廠附近最新遭遇的一波砲擊造成斷電，使得電廠安全受威脅，運作人員正在考慮關閉最後一座仍在運轉的反應爐。

法新社報導，國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Grossi）9日在推特（Twitter）發文表示：「砲擊已經造成安赫德（Energodar）一片漆黑，並危及鄰近的札波羅熱（Zaporizhzhia）（核電廠）安全運作。」他形容「事態急轉直下」。

葛羅西說：「情況完全令人無法容忍，也無法繼續下去。」他呼籲「整個區域的一切砲擊立刻停止」，「唯有如此，才能確保電廠工作人員的安全，並且讓安赫德與核電廠能持久復電」。

札波羅熱核電廠是歐洲最大的核電設施，自今年3月起遭到俄羅斯軍隊占領，最近幾周持續遭遇砲擊，俄烏互控對方發動攻擊，加深外界對核災的憂慮。

葛羅西指出，安赫德的火力電廠開關場遭到砲擊，導致整座城市完全停電，而札波羅熱核電廠就在這裡。

他說：「那裡斷水、斷電，也無法做汙水處理。」

葛羅西表示，目前核電廠營運人員和其他住在安赫德的民眾面臨「日益窘迫的生活環境」，有「很高風險」會缺乏足夠基本工作人員來維持核電廠運作。

葛羅西還說，由於砲擊持續且越來越劇烈，在札波羅熱核電廠外「另建可靠電力系統的可能性極小」。

「在這樣的情況下，根據國際原子能總署了解，...核電廠工作人員正在考慮關閉最後一座仍在運轉的反應爐。」

札波羅熱核電廠 烏克蘭 俄羅斯

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