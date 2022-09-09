基輔郵報：俄聖彼得堡一區促國會提案讓普亭下台

烏克蘭 「基輔郵報」報導，俄羅斯 聖彼得堡的斯莫爾寧斯科耶轄區委員會通過決定，要呼籲俄國下議院「國家院」（State Duma）議員對總統普亭 提出叛國罪指控，以解除他的職務。

基輔郵報（Kyiv Post）報導，宣布此一消息的是斯莫爾寧斯科耶（Smolninskoye）的代表帕柳加（Dmitry Palyuga）。

他說：「這項決定得到在場大多數代表的支持。」但他沒有具體說明有多少人同意。

他張貼這項決定和訴求內容的文本，規劃呈送給下議院議員。

內容提到，「年輕健全」的俄羅斯公民在戰爭中喪生，俄國經濟陷入困境，北大西洋公約組織（NATO）正向東擴張，烏克蘭也正接收各國的新武器。

訴求文本陳述：「我們認為普亭總統發動（特殊軍事行動）的決定，損害俄國國家和人民安全。有鑑於此，我們要求身為國家院議員的各位對俄羅斯聯邦總統提出叛國罪指控，將他免職。」

帕柳加並未詳述有多少議員會收到這份訴求文本。

俄羅斯於2月底入侵烏克蘭後不久，斯莫爾寧斯科耶的代表就曾呼籲普亭停止戰爭並辭職下台；他們也希望在聖彼得堡（St. Petersburg）舉辦反戰大會，但市政府拒絕批准。