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布林肯突訪基輔 再軍援逾20億 華郵：烏反攻傷亡慘重

編譯張佑生／綜合8日電
美國國務卿布林肯（右）8日訪問烏克蘭，從烏克蘭總統澤倫斯基合影。（路透）
美國國務卿布林肯（右）8日訪問烏克蘭，從烏克蘭總統澤倫斯基合影。（路透）

美國國務卿布林肯8日突訪烏克蘭首都基輔，這是自今年2月俄烏衝突爆發以來，布林肯第二次訪問基輔。今年4月，布林肯和美國國防部長奧斯丁曾到訪基輔，並與澤倫斯基會面。　　

此外，當地時間8日，布林肯在出席於德國舉辦的烏克蘭國防聯絡小組會議時宣布，將向烏及部分歐洲國家提供價值超過20億美元的軍事援助。這項援助計畫包括當天稍早，美國國防部長宣布的對烏提供的6.75億美元武器援助。

另一方面，烏克蘭總統澤倫斯基7日指出，烏軍已自俄羅斯軍隊手中重新奪回東北部哈爾科夫州幾處聚落，但不說明是哪些聚落。

烏克蘭陣亡官兵葬禮8日在首都基輔舉行，葬禮上有士兵抬棺。（美聯社）
烏克蘭陣亡官兵葬禮8日在首都基輔舉行，葬禮上有士兵抬棺。（美聯社）

近日，華盛頓郵報設法採訪到七個不同單位、共九名的第一線官兵，得知戰況之慘烈。據表示，烏軍的火力和裝備都不足以和俄軍對抗，更別說是擊退俄軍。這和烏克蘭總統府的戰情光明面報導，形成強烈對比。

烏克蘭南部一間燈光灰暗的醫院病房內，截肢的、砲彈碎片插傷的、手臂被砍傷的、關節脫臼的烏國士兵，訴說反攻戰略城市赫松時遭遇俄國軍隊的絕對劣勢。

33歲的烏克蘭士兵丹尼斯說：「俄國人對付我們，可是什麼都用上了。集束彈、迫擊砲，狂轟濫炸五小時，誰吃得消？」

俄軍無人機可以在烏軍陣地上空1000公尺處進行偵察，烏軍卻聽不到飛機聲音，但已暴露陣地位置，十分不利。

30歲的排長伊霍爾估計，平均烏軍損失五人，俄軍損失一人。伊霍爾戰前在基輔賣動物飼料維生，戰事爆發後被拉上前線當排長，但他沒有任何軍事經驗。

接受華盛頓郵報訪問的傷兵不是坐輪椅就是躺輪床。除了丹尼斯和伊霍爾以外，其他受訪者都不願具名，以免遭到懲戒。願意受訪的人，講述的內容大多是面對俄軍時，烏克蘭的情勢有多麼險惡。

烏克蘭 布林肯 澤倫斯基

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