分析：裴洛西訪台後 烏克蘭漸從親中轉為挺台

台灣民眾遊行支持烏克蘭。(美聯社資料照)

外媒分析報導，眾院議長裴洛西上月訪台後，烏克蘭 對台灣的態度明顯轉變。基輔如今似乎正處於從北京 轉向台北的初期階段，這種變化可能帶來重大地緣政治影響。

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，裴洛西8月初訪問台灣後，中國連串的報復與威脅行動讓美國、日本和立陶宛 等國政要紛紛訪台表達支持。

對烏克蘭來說，關係轉變的第一個具體徵兆出現在8月25日，當時烏克蘭國會新成立的15人友台小組與台灣立法院親烏小組召開線上會議。

烏克蘭國會友台小組成員、民意黨（Holos）議員索夫桑（Inna Sovsun）表示，裴洛西訪台期間和之後，烏國媒體、具有影響力人士和官員都注意到台灣的困境，這也引起烏國整個社會的廣泛共鳴。

索夫桑形容，這是一個重要轉捩點，所有烏克蘭人都開始支持台灣，「越來越多國會議員開始對這項議題感興趣，並研究與台灣合作的可能性…我們同樣期望能保護自己，免受帝國主義專制政權的侵害」。

事實上在過去6個多月，中國拒絕譴責或批評俄羅斯入侵烏克蘭，這件事一直在烏國輿論中持續發酵。

如今，反中情緒和親台勢頭正在成形，中國在9月首周參加俄羅斯遠東地區的聯合軍演，也促使烏國政界人士質疑，基輔為何要維繫2011年與中國建立的戰略夥伴關係。

發起友台小組的烏克蘭國會外交委員會主席梅列日科（Oleksandr Merezhko）上月曾發推文說：「如果中國在俄羅斯侵略並屠殺烏克蘭人期間，與侵略國進行聯合軍演，那麼它就不能聲稱自己是烏克蘭的戰略夥伴。」

據中國官媒報導，俄國總統普亭（Vladimir Putin）和中國國家主席習近平，將於本月15、16日在烏茲別克舉行的上海合作組織峰會會面。這是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後，習近平首次在中國境外會見他國元首，此舉也進一步突顯中俄的親密關係。

專精烏克蘭與中國關係的學者普塔（Yurii Poita）指出，在戰爭爆發前，烏國並不清楚瞭解台灣的狀況，但在過去半年裡，台灣的知名度迅速上升。而且台灣不像中國，不僅在俄軍入侵後迅速對莫斯科當局實施制裁，台北也舉辦過多場支持烏國的集會。

普塔表示：「烏克蘭人對台灣的關注和感激日益增加，因為台灣向烏克蘭提供人道和財政援助，包括重建烏國城市和醫療設施。未來這種趨勢將持續強化，特別是在與中國的戰略夥伴關係失敗背景下，越來越多烏國專家開始認為需要認真強化烏克蘭與台灣之間的關係。」

索夫桑則列舉立陶宛的例子稱，去年立陶宛宣布將在台灣開設代表處，北京隨即對維爾紐斯（Vilnius）當局展開經濟報復。然而，立陶宛並未因此退縮，它與台灣的外交和經濟關係也在過去一年間穩步成長。

索夫桑表示，她預計烏克蘭與台灣的關係也會出現類似發展，包括最終在台北開設烏國代表處。

從另一方面來看，目前中國仍是台灣和烏克蘭的最大貿易夥伴。

分析指出，台灣可以利用自身案例，向烏國說明如何在面對中國壓力的同時，堅持自身立場，並繼續進行貿易。

正如普塔所言，儘管烏中屬於戰略夥伴關係，但實際上，兩國之間主要就是經濟關係。自2011年以來，兩國就未曾進行戰略聯合計畫，且在烏克蘭的外國投資總額中，中國的占比不到1%。

普塔指出，「中國沒有在烏克蘭創辦企業，只有購買原物料和農產品，並銷售高科技產品。雙方國防合作也只有單方面，目標僅是讓中國購買烏克蘭產品。」

自開始就反對與北京建立戰略夥伴關係的索夫桑強調，「我認為（烏中）夥伴關係早已結束，不是在紙上，而是實質關係上…我們在國會成立友台小組，且已跟台灣立法委員舉行首次會談。我們希望與支持烏克蘭獨立並推動民主原則的國家合作。」