烏核廠僵局持續 專家警告「福島類型事態」

俄羅斯控制的烏克蘭札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia plant）近日頻遭砲擊，民眾擔心有核災風險。（路透）

法國核子安全專家今天就烏克蘭札波羅熱核電廠 可能發生「福島類型事態」提出警告。烏克蘭方面也擔心，一旦廠區備用發電機用的柴油耗盡，將有反應爐受損而發生意外的風險。

中央社引述法新社報導，歐洲最大核電廠札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠自從3月初即遭俄軍占領，鄰近地區一再遭受攻擊，引發核災疑慮。俄、烏交相指責對方不斷進行砲擊。

國際原子能總署赴廠檢查後，公布報告指出，廠區形勢「難以為繼」，呼籲「立即建立核子安全和安全防護區」。

烏克蘭國家核電公司（Energoatom）負責人柯亭（Petro Kotin）在烏克蘭電視台播出的談話中指出：「在札波羅熱核電廠建立安全區其中一個方式就是在當地設置維持和平特派團，並且讓俄軍撤離。」

法國輻射防護暨核子安全研究所（Institute for Radiological Protection and Nuclear Safety）處長赫維烏（Karine Herviou），今天就可能發生「福島（Fukushima）類型事態」提出警告。

此外，烏克蘭首席核子安全專家今天表示，烏克蘭正就關閉札波羅熱核電廠的選項進行研議，並對備用發電機用柴油儲量表達憂心。

路透報導，外部輸電線遭到砲擊切斷後，陷入危殆的這座核設施仍然與烏克蘭電網斷聯。

戰事仍在東部和南部激烈進行，烏克蘭已經準備在能源短缺境況下度過寒冬，關閉擁有6座反應爐的這座占地廣闊核電廠只會升高烏克蘭的壓力。