我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「臉書直播殺人」釀4死3傷 田州19歲槍手遭警拘留

從不識英文字母到成為公民 金山72歲華裔圓美國夢

烏核廠僵局持續 專家警告「福島類型事態」

編譯中心／綜合7日電
俄羅斯控制的烏克蘭札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia plant）近日頻遭砲擊，民眾擔心有核災風險。（路透）
俄羅斯控制的烏克蘭札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia plant）近日頻遭砲擊，民眾擔心有核災風險。（路透）

法國核子安全專家今天就烏克蘭札波羅熱核電廠可能發生「福島類型事態」提出警告。烏克蘭方面也擔心，一旦廠區備用發電機用的柴油耗盡，將有反應爐受損而發生意外的風險。

中央社引述法新社報導，歐洲最大核電廠札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠自從3月初即遭俄軍占領，鄰近地區一再遭受攻擊，引發核災疑慮。俄、烏交相指責對方不斷進行砲擊。

國際原子能總署赴廠檢查後，公布報告指出，廠區形勢「難以為繼」，呼籲「立即建立核子安全和安全防護區」。

烏克蘭國家核電公司（Energoatom）負責人柯亭（Petro Kotin）在烏克蘭電視台播出的談話中指出：「在札波羅熱核電廠建立安全區其中一個方式就是在當地設置維持和平特派團，並且讓俄軍撤離。」

法國輻射防護暨核子安全研究所（Institute for Radiological Protection and Nuclear Safety）處長赫維烏（Karine Herviou），今天就可能發生「福島（Fukushima）類型事態」提出警告。

此外，烏克蘭首席核子安全專家今天表示，烏克蘭正就關閉札波羅熱核電廠的選項進行研議，並對備用發電機用柴油儲量表達憂心。

路透報導，外部輸電線遭到砲擊切斷後，陷入危殆的這座核設施仍然與烏克蘭電網斷聯。

戰事仍在東部和南部激烈進行，烏克蘭已經準備在能源短缺境況下度過寒冬，關閉擁有6座反應爐的這座占地廣闊核電廠只會升高烏克蘭的壓力。

烏克蘭 札波羅熱核電廠

上一則

日本觀光鬆綁 須申請簽證 業界不看好觀光客大增

下一則

金價飆漲 巴西非法採礦激增 重創亞馬遜雨林

延伸閱讀

核電站受密集砲擊 澤倫斯基：離核災差一步

核電站受密集砲擊 澤倫斯基：離核災差一步
IAEA：札波羅熱核電廠僅存主供電線再度斷聯

IAEA：札波羅熱核電廠僅存主供電線再度斷聯
俄稱烏軍夜襲札波羅熱核電廠 遭俄軍擊退

俄稱烏軍夜襲札波羅熱核電廠 遭俄軍擊退
一度因砲擊受阻 原子能總署專家抵札波羅熱核電廠

一度因砲擊受阻 原子能總署專家抵札波羅熱核電廠

熱門新聞

泰國一處沙灘上驚見一具女屍，嚇得遊客趕緊報警，結果竟然是一具「充氣娃娃」。（取材自推特）

泰國海灘驚見半裸無頭女屍？ 警到場一看 真相「太害羞」

2022-08-28 02:11
加拿大皇家騎警薩克其萬省隊長蘭達‧布萊克莫爾4日在記者會公布兩名在逃嫌犯，左起達米恩．桑德森及邁爾斯．桑德森。(美聯社)

加拿大刺殺案10死15傷：惡徒逃亡中 引發和平北國的恐懼

2022-09-05 02:44
英國執政黨保守黨新黨魁選舉結果9月5日公佈，外交大臣特拉斯勝出，將接替強生出任英國首相。（新華社）

英國第3位女首相特拉斯 接下柴契爾以來最艱困任期

2022-09-05 08:36
烏克蘭第一夫人歐蓮娜•澤倫斯基接受BBC專訪，呼籲全球重視戰爭中的人道危機，圖為歐蓮娜今年7月應邀於美國國會發表演說。（美聯社）

烏克蘭第一夫人：英國人數錢時 我們數的是屍體

2022-09-03 11:22
25歲的帕帕維在夜店擔任DJ，不料途中卻脫序演出，不僅脫光全身衣物，還讓客人朝自己身上塞小費。（取材自Instagram）

泰國夜店玩太嗨 火辣DJ脫衣解扣讓客人塞錢

2022-08-16 02:00
短褲女子意外被黑熊纏上。（取材自reddit、推特）

爬山被黑熊纏上「毛手毛腳」 短褲妹趁亂與牠自拍

2022-08-31 19:57

超人氣

更多 >
安全起見…做這9件事時 最好不要用簽帳卡

安全起見…做這9件事時 最好不要用簽帳卡
這5家連鎖牛排館 營養專家說這些餐不要點

這5家連鎖牛排館 營養專家說這些餐不要點
成都獨居老人死後留20多萬現金 家人清理遺物竟大笑

成都獨居老人死後留20多萬現金 家人清理遺物竟大笑
因節儉電費太低 南加華人住宅遭縣警搜查 憤而提告獲賠

因節儉電費太低 南加華人住宅遭縣警搜查 憤而提告獲賠
全球最佳15條公路旅行路線 美國這2條走過了嗎？

全球最佳15條公路旅行路線 美國這2條走過了嗎？