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普亭認制裁：有傷害正克服 孤立俄羅斯不可能

編譯中心╱綜合7日電
普亭7日參加在海參崴舉行的東方經濟論壇時顯得疲憊。（歐新社）
普亭7日參加在海參崴舉行的東方經濟論壇時顯得疲憊。（歐新社）

俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭，一度讓烏國港口遭封鎖而引發全球糧食危機，俄羅斯總統普亭昨天在海參崴東方經濟論壇表示，解封後大部分從烏克蘭港埠出口的穀物是運往歐盟，而不是開發中國家。對俄軍侵烏後遭西方制裁，普亭指出「無論誰想孤立俄羅斯，都是不可能的」。

普亭說，俄軍沒有在烏克蘭戰場上落敗，更直指烏克蘭政府是2014年透過政變上台的「非法政權」；但他承認制裁措施對俄構成傷害，俄方正在克服「西方的金融及科技侵略」。不過他否認以能源作為威脅西方的武器，必要時，明天就可以開啟北溪輸氣管道。

69歲的普亭和與會官員7日被拍到在會議上打瞌睡的畫面，看起來很累。媒體披露，普亭這趟遠東行途中曾向醫師抱怨，自己有疲倦和喘不過氣的情形。

中央社引述法新社報導，烏克蘭是全球最大的糧食出口國之一，但俄羅斯2月下旬發起軍事入侵行動後，烏克蘭就被迫中止幾乎所有的糧食運送。烏俄今年7月與作為擔保方的聯合國及土耳其簽署協議後，黑海的港口便恢復穀物出口。

然而穀物恢復運送送，運往目的地卻是歐盟，而不是開發中國家，普亭宣稱，他們「再次完全地欺騙了開發中國家」。

同時烏俄戰爭爆發後，美國和歐盟便對俄國祭出一連串經濟和個人制裁措施。普亭指出：「無論有人多麼想孤立俄羅斯，都不可能辦的到。」

數天前俄國關閉一條重要管道，中止向歐洲輸送天然氣。他否認莫斯科當局把能源當作「武器」：「他們說俄羅斯使用能源作為武器，簡直是胡扯。」

路透報導，普亭還談到自己對於俄烏戰爭的看法，「在軍事行動的方面，我們什麼都沒有展開，我們只是試圖結束衝突」，「我們所有的行動都是為了幫助住在頓巴斯地區的民眾」。

國際原子能機構（IAEA）專家團上周到烏克蘭扎波羅熱核電廠視察後，周二敦促俄烏等相關各方在廠房周邊建立核安全及安全保護區。普亭表示，俄軍沒有在烏克蘭戰場上落敗，更直指烏克蘭政府是2014年透過政變上台的「非法政權」。

普亭 烏克蘭 俄羅斯

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