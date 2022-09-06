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聯合國報告公布在即 俄烏續互控對方攻擊核電廠

中央社基輔／哈爾科夫6日綜合外電報導
烏克蘭哈爾科夫的消防員進行救難。(美聯社)
烏克蘭哈爾科夫的消防員進行救難。(美聯社)

俄羅斯和烏克蘭當局今天互控對方砲擊烏南札波羅熱核電廠，製造災難風險。目前雙方正等候聯合國國際原子能總署公布對這座電廠的檢查報告。

路透報導，由烏克蘭技術人員操作的札波羅熱（Zaporizhzhia）電廠在俄軍入侵烏克蘭不久之後的3月初即遭到俄軍占領。

俄、烏雙方數週以來互指對方砲擊這座電廠與其周邊地區，已危及電廠和歐洲安全。但到現在，還沒有獨立的第三方能確定哪一方對電廠造成何種損害。

目前還不清楚這種情況在今天稍後是否會改變，屆時原子能總署（IAEA）將公布在電廠進行實情調查的報告，而報告可望詳列損害情形。

總署署長葛羅西（Rafael Grossi）上週領導代表團進行檢查工作，目前還有兩名總署人員留在電廠監視情況。葛羅西預期今天稍晚會向聯合國安全理事會簡報調查結果。

然而目前並不清楚，葛羅西是否會怪罪俄、烏任何一方。

一名烏克蘭官員今天表示，俄軍昨夜對烏東哈爾科夫州（Kharkiv）發動火箭攻擊，造成包括一名老婦在內的3位平民喪生。救難人員還在哈爾科夫市中心遭命中住宅大樓的瓦礫中搜尋生還者。

俄軍今天早上再次發射火箭，對哈爾科夫市中心附近一棟5層樓公寓建築造成重創。

哈爾科夫州長希內胡柏夫（Oleh Synehubov）說，救難人員正清理瓦礫，「因為我們不能排除還有人困在下面的可能性」。

烏克蘭許多地方今天早上都施放空襲警報，當局通報，第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）發生爆炸，當地一座燃料庫中彈。

烏克蘭 聯合國 札波羅熱核電廠

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