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烏南親俄當局 暫不推入俄公投

編譯中心／綜合5日電
歐盟與烏克蘭簽署協議，增援基輔5億歐元；圖為烏克蘭總理什米加爾（左）5日出席會議，與歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾合影。（取材自推特）
歐盟與烏克蘭簽署協議，增援基輔5億歐元；圖為烏克蘭總理什米加爾（左）5日出席會議，與歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾合影。（取材自推特）

烏克蘭南部被俄羅斯占領赫松（Kherson）地區由莫斯科扶植的地方當局5日表示，烏軍展開反攻之際，他們決定暫停推動舉辦併入俄國公投的計畫。

中央社引述法新社報導，俄軍在戰爭初期即占領烏國南部大片區域，包括札波羅熱（Zaporizhzhia）與赫爾松多數地區。如今這2個地區正被強行納入俄國經濟。

莫斯科指派的赫爾松市（Kherson）副市長斯特雷穆索夫（Kirill Stremousov）透過俄國國營電視台表示：「我們已為（入俄）公投做好準備，也希望在不久的將來舉辦公投，但鑒於當前局勢，我認為我們現在將暫停推動公投。」

斯特雷穆索夫還說，這是一項「實際且可理解的」決定，因為他們正「全力完成主要任務，也即是養活並保護民眾」。

在他發表上述言論之際，烏克蘭軍隊上周展開的南部反攻行動傳出捷報，烏軍宣稱已重新占領數個地區，並摧毀包括浮橋在內的目標。

此外，歐盟同日與飽經戰亂的烏克蘭簽署協議，將對擬議援助計畫增撥5億歐元，在住房、教育和農業方面提供支持。

歐盟執委會發言人馬莫爾（Eric Mamer）指出：「歐洲聯盟此一金援將有助於確保烏克蘭境內流離失所者與返回家園人士的住房和教育，並且支持烏克蘭農業部門。」

烏克蘭總理米加爾（Denys Shmygal）表示，「烏克蘭擁有最大的地下天然氣儲存，可能成為歐洲的天然氣庫…取得候選國地位後，政府志在加速融入歐洲聯盟能源巿場。」＿

烏克蘭 公投 俄國

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