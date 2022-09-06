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俄稱不會恢復對歐洲供氣 除非西方解除制裁

編譯中心／綜合5日電
俄羅斯怪罪是西方制裁所致，聲稱不會恢復對歐洲供氣；圖為俄羅斯天然氣輸送到西歐的亞瑪-歐洲輸氣管。（美聯社）
俄羅斯怪罪是西方制裁所致，聲稱不會恢復對歐洲供氣；圖為俄羅斯天然氣輸送到西歐的亞瑪-歐洲輸氣管。（美聯社）

七國集團（G7）2日拍板推動對俄羅斯石油出口設置價格上限後，俄羅斯同日以渦輪機「故障」為由，無限期停止北溪1號線天然氣管道的供應，到克宮4日更挑明將恢復供氣跟撤銷制裁掛鈎。烏克蘭「基輔獨立報」（The Kyiv Independent）報導，俄羅斯聲稱不會恢復對歐洲的天然氣供應，直到西方解除制裁為止，並且怪罪天然氣斷供是西方制裁所致。

克裡姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）指控，是西方針對俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）祭出制裁，才會導致天然氣無法經由北溪1號（Nord Stream 1）管線輸往歐洲。

路透報導，培斯科夫5日表示，西方制裁正在管線維護方面「造成混亂」。對於聲稱俄國關掉對歐洲天然氣供應是政治動作的指控，培斯科夫駁斥，「天然氣供給出現問題，是因為西方國家對我國祭出的制裁，包括德國及英國。沒有導致供應問題的其他原因。」

他指稱，俄國將繼續關閉通過德國的北溪天然氣供應管道，直到西方解除制裁為止。

路透報導，一名白宮官員表示，俄方正以能源作為武器，故選擇關閉輸氣管，強調美方正與歐洲合作應對。

最近數周俄羅斯官員都毫不掩飾他們希望歐洲日趨嚴重的能源危機，會削弱歐盟對烏克蘭的支持。佩斯科夫指歐洲民眾、商人和企業生活愈來愈糟糕：「這些國家的民眾會對其領袖有愈來愈多疑問。」

歐盟委員會的能源事務發言人麥克菲（Tim McPhie）質疑，由俄羅斯連接歐洲的管道不止一條，若真的有影響通過北溪1號線供氣的技術問題，俄方其實可透過其他管道向歐洲填補供氣，但這情况並沒發生。

俄羅斯目前對歐供氣的輸氣管包括蘇聯時代經烏克蘭的管道和經土耳其的「南溪」（South Stream）。

此外，法國總統馬克宏跟德國總理蕭茲通電話後表示，法德兩國同意互相協助應對能源危機，指法國準備好向德國供氣，又表示如有需要，德國可向法國供電。

然而，有研究俄羅斯的學者認為，俄國此舉會是「重大戰略錯誤」（strategic blunder）。

倫敦國王學院俄羅斯專家格林（Sam Greene）指那會是「重大戰略錯誤」。格林解釋，即使面對通脹和潛在經濟衰退的壓力，對歐洲領袖而言，放棄制裁換來恢復供氣是「政治上不能談及」的事，這代表加快投資新能源和加強對烏克蘭的作戰支持，是比「向俄跪低」看上去更佳的選項。

格林判斷現時局勢發展的最大影響很可能是歐洲對俄羅斯天然氣的戰略脫鈎，即使有朝一日俄羅斯供氣回歸，但會面臨較低的需求以及更分散的市場結構，這並非莫斯科所樂見。

俄羅斯 天然氣 德國

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