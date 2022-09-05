烏克蘭收復3據點 士兵插旗 澤倫斯基喊「解放克里米亞」

烏克蘭總統辦公室副主任提摩申科4日公開烏軍收復失土後升起烏克蘭國旗的照片。（取材自臉書）

烏克蘭 總統澤倫斯基 表示，烏軍反攻在南部和東部取得進展。此外，俄侵烏戰爭持續進行之際，美國駐俄國 大使館透過聲明表示，美國駐莫斯科大使蘇利文完成在俄羅斯的外交任期，並於4日離開俄國。

路透報導，澤倫斯基指出，上周開始的反攻行動已經取得進展，烏軍占領了南部兩個據點、東部三個據點，以及東部更多領土。烏克蘭總統辦公室副主任提摩申科則在臉書公開烏軍收復失土後、升起烏克蘭國旗的照片，提摩申科標註照片是4日在赫爾松地區的城鎮維索科皮利亞（Vysokopillya）拍攝。

澤倫斯基也喊話，他相信烏克蘭國旗和自由的生活，將再度回到克里米亞，將會解放所有的土地及人民。澤倫斯基說，烏克蘭武裝部隊、情報部門和特種部隊已經為此採取必要措施，占領者已經開始逃離克里米亞。

另美聯社報導，蘇利文卸任美國駐俄大使職位正值俄國侵略烏克蘭戰爭的日益嚴峻危機，同時也處於美國民眾在俄國遭到拘押的外交紛爭之際。美國駐俄國大使館沒有說明蘇利文離任的更多細節，但提到外交官員魯德（Elizabeth Rood）將在大使館代行大使職責，直到蘇利文的繼任者赴任。

此外，國際原子能總署（IAEA）3日發布聲明稱，札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠僅剩的主要外部供電線再度斷聯，但該設施仍繼續透過備用線路向電網供電。IAEA指出，目前核電廠僅剩下「一座反應爐仍在運行，以支援冷卻和電廠的其他基本安全功能，同時持續透過電網供電」。