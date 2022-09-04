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人工智慧畫作竟奪博覽會大獎 人類畫家怒罵「作弊」

記錄馬立波圍城慘況 烏記者獲法國新聞攝影獎

中央社法國貝比濃3日綜合外電報導
馬洛列卡拍攝一位躺在擔架上、面無血色的受傷孕婦，受到全球媒體廣傳。(美聯社)
馬洛列卡拍攝一位躺在擔架上、面無血色的受傷孕婦，受到全球媒體廣傳。(美聯社)

烏克蘭攝影記者馬洛列卡3日憑藉在俄羅斯圍攻烏南港市馬立波期間拍攝的作品，贏得國際新聞攝影圖片大展（Visa Pour L'Image）最大獎「新聞攝影獎」。

法新社報導，馬洛列卡（Evgeniy Maloletka）今天在法國南部城市貝比濃（Perpignan）領獎時，將這座「新聞攝影獎」（Visa d'Or for News）獻給烏克蘭人民。

35歲的美聯社記者馬洛列卡與美聯社影音記者柴諾夫（Mstyslav Chernov）2月23日進入馬立波（Mariupol），是當時第一批進入當地的記者之一。在那之後1小時，俄羅斯開始對烏克蘭投下炸彈。

馬洛列卡也是最後離開的其中一人，他最終於3月15日離開時，馬立波已被俄羅斯轟炸得面目全非。

馬洛列卡告訴法新社，他在那裡度過的20天相當漫長，就像永遠不會結束一樣，而且「一天比一天更糟」。

他拍攝的照片盡顯馬立波戰事恐怖：圍城時被殺的兒童，倒在建築物廢墟中的孕婦，匆忙臨時搭建的墳墓。

俄羅斯轟炸這座擁有40萬居民的港市、尤其是對一間婦產醫院的直接攻擊，引發全世界憤怒。

另兩名入圍的攝影師，包括烏裔澳洲人貝瑞胡拉克（Daniel Berehulak）以替「紐約時報」拍攝基輔郊區布查（Bucha）大屠殺的「人們住在這裡」（People lived here）獲得提名，以及「洛杉磯時報」記者文火（Marcus Yam）以「阿富汗的陷落」（The fall of Afghanistan）入圍。

烏克蘭戰爭是8月27日揭幕的國際新聞攝影節（International Festival of Photojournalism）主題之一。

攝影 烏克蘭 俄羅斯

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