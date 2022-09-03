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G7點頭設俄油價格上限 俄嗆切斷歐洲供氣 油市恐陷動盪

編譯中心／綜合2日電
俄國指如果歐盟實行對俄羅斯的天然氣設定價格上限，將切斷對歐洲的供氣。(美聯社)
俄國指如果歐盟實行對俄羅斯的天然氣設定價格上限，將切斷對歐洲的供氣。(美聯社)

G7財長今天稍早同意對俄國石油出口實施價格上限機制，但專家對此表示憂心，認為將引發全球石油市場再次動盪。俄羅斯前總統麥維德夫則表示，俄國將切斷對歐洲的供氣。

歐盟執委會主席范德賴恩表示，歐洲需要對俄羅斯管道天然氣實施價格上限，以阻止俄羅斯總統普亭試圖操控歐盟能源市場。她指出：「我堅信現在是該對俄羅斯輸往歐洲的天然氣價格設定上限的時候。」

G7財長2日同意對俄國油價設定上限，圖為G7財長去年6月在倫敦開會情形。（美聯社...
G7財長2日同意對俄國油價設定上限，圖為G7財長去年6月在倫敦開會情形。（美聯社）

俄國前總統麥德維夫因此在Telegram發文回擊，他寫道：「歐洲將會直接沒有俄羅斯的天然氣。」克里姆林宮也表示，俄國將停止出售石油給對設定價格上限的國家。

美國德州油氣監管機構—德州鐵路委員會成員席頓（Ryan Sitton），今天也向俄國衛星通訊社表示，短時間國際油價恐因G7此舉下降到每桶80美元以下，但一年過後恐回升至每桶130美元，因為全球石油產量仍不足。

席頓還指出，由於各國將更願意向俄國購買打折的石油，產油國恐在石油生產投資上縮手。

能源分析師也向美國財經媒體CNBC表示，若中國和印度等主要石油消費國不參與，G7的決定恐適得其反。

於此同時，克里姆林宮發言人培斯科夫表示，俄羅斯北溪1號天然氣管線的「可靠性」正面臨威脅，因為在關鍵壓氣站只有1具渦輪機在運作。

透過北溪1號管線輸送的天然氣已經降低到正常輸送量的五分之一，並在8月31日完全關閉以進行3天維修直到3日結束。北溪1號管線是經由波羅的海的海底通往德國。

俄羅斯先前以出現錯誤以及設備延遲等理由，減少北溪1號天然氣管線的輸送量。

石油 俄羅斯 天然氣

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