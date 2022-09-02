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砲聲中 IAEA團隊抵烏克蘭核電廠視察

編譯中心╱綜合1日電
國際原子能機構專家1日在扎波羅熱核電廠外。（Getty Images）
國際原子能機構專家1日在扎波羅熱核電廠外。（Getty Images）

位於烏克蘭南部的札波羅熱核電廠是歐洲最大核電廠，3月起遭俄軍占領，但仍由烏克蘭營運。核電廠周邊區域近來連遭砲擊，但雙方互控對方動手；聯合國（UN）旗下國際原子能總署（IAEA）的署長葛羅西今天率團視察烏克蘭南部的札波羅熱核電廠，目前葛羅西已經離開，但他說團隊會繼續派員留在核電廠。IAEA團隊行程一度因為核電廠周邊遭到砲擊而延誤，俄國與烏克蘭互相指控對方發動攻擊。

中央社引述法新社報導，負責營運的烏克蘭國家核電公司今天啟動緊急保護措施，其中一座反應爐暫時停機。

葛羅西未說明有多少人留下來，又會待上多久。他稍早表示，IAEA會嘗試在這座核電廠「永久存在」。他並指出，儘管「條件非常艱難」，核電廠員工和主管仍「盡心盡力工作」，「專業地執行自己的任務」。

由於札波羅熱核電廠鄰近烏俄戰區，已經引發舉世擔心發生核災。

烏克蘭國家核電公司指出，「由於（俄方）新一起迫擊砲攻擊」，電廠內部的備用電力供應系統於攻擊中「受損」，導致廠內停電：「這是過去10天內，因為俄羅斯軍隊的犯罪行為而造成的第2起反應爐停機和電廠停電事件。」

據報導，俄軍3月4日奪下電廠後，烏克蘭國家核電公司就關閉2座反應爐，後來又因8月5日砲擊而關閉另外1座。由於第4座反應爐進行維修，電廠只剩下2座反應爐維持運轉，但是這2座反應爐上周都曾一度停機又重新啟動。

今天的停機事件發生後，電廠只剩下1座反應爐仍在運轉。

烏克蘭國家核電公司表示，俄羅斯掌控的札波羅熱核電廠（圖）所在地區遭遇砲擊。（路透...
烏克蘭國家核電公司表示，俄羅斯掌控的札波羅熱核電廠（圖）所在地區遭遇砲擊。（路透）

烏克蘭 札波羅熱核電廠 俄羅斯

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