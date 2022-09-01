英籍志願軍醫烏克蘭殉職 家人募款盼運回遺體

俄烏戰爭讓烏克蘭 飽受戰火蹂躪，英國 男子麥金托希（Craig Mackintosh）前往擔任軍醫，在執行公務時不幸遭俄軍射擊身亡，他的家人希望透過募款讓他的遺體得以返鄉。

🕯A British volunteered was killed Craig Mackintosh, from Thetford, Norfolk, died "in the line of duty" on 24 August during his second return to Ukraine to help fighting against the Russian Invaders!

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Our brother bravely volunteered to go to [Ukraine] as a medic to help pic.twitter.com/TkR62hqstc — DanaElena. 🇺🇦🇪🇺🇮🇹🇷🇴🇵🇱 (@danielapruna2) 2022年9月1日

麥金托希的妹妹蘿娜（Lorna Mackintosh）說，麥金托希8月24日在戰鬥因公殉職，她發起線上募款，希望籌措經費，把哥哥的遺體運回英國。

蘿娜在GoFundMe 群眾募資平台上寫道：「我們的哥哥勇敢前往烏克蘭擔任軍醫，在這個飽受戰火摧殘的國家拯救性命。」

她還寫道：「麥金托希在執行勤務時，因幫助他人犧牲生命。這位無私男子的遺體，現在仍在烏克蘭的停屍間，沒有人幫忙讓他返鄉。」

將麥金托希遺體運回英國所需費用為4000英鎊（約4617美元)，這項募款活動已募得超過1萬英鎊。

蘿娜說，「麥金托希必須返鄉獲得他該有的追悼儀式，在親友陪伴下向這位英雄告別」。

麥金托希一家來自英格蘭東部的諾福克郡（Norfolk），英國外交部表示，正對這家人展開援助。