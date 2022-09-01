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烏國自製「假海馬士」以假亂真 誘俄浪費至少10發飛彈

編譯徐榆涵／綜合31日電
烏克蘭靠美國提供的多套「高機動性多管火箭系統」（HIMARS，簡稱海馬士）在烏俄戰爭中取得一系列戰果。(美聯社)
烏克蘭靠美國提供的多套「高機動性多管火箭系統」（HIMARS，簡稱海馬士）在烏俄戰爭中取得一系列戰果。(美聯社)

烏克蘭靠美國提供的多套「高機動性多管火箭系統」（HIMARS，簡稱海馬士）在烏俄戰爭中取得一系列戰果。華盛頓郵報報導，烏軍近日突發奇想，製作了大量木製海馬士模型，成功以假亂真，誘使俄軍浪費至少10發巡弋飛彈。

根據報導，這些木製的「假海馬士」在俄軍的無人機鏡頭中無法分辨真假，因此會將「假海馬士」的位置傳送給黑海的俄國海軍軍艦，並發射巡弋飛彈攻擊。一名烏克蘭高層官員說，當俄軍無人機看到這些假海馬士時，就像看到VIP目標，他表示最初幾周內俄軍浪費至少10發「口徑」（Kalibr）巡弋飛彈去打海馬斯模型，因此烏軍決定進一步擴大生產這些誘餌。

自烏俄戰爭開打以來。俄軍不斷宣稱摧毀許多美國製的飛彈，包括遠程海馬士飛彈系統。一名美國外交官表示，俄軍宣稱摧毀的海馬士數量根本已經超過美軍交付給烏克蘭的數量。

五角大廈表示，自烏俄戰爭以來，已向烏克蘭提供16套海馬士，另有數套功能類似的M270多管火箭發射系統。目前無法核實有多少仍在服役或被摧毀。

使用誘餌表明烏克蘭準備利用非正統戰術來對抗俄軍，一方面可以保護珍貴的發射裝置，另方面則讓俄國消耗為數不多的精準彈藥。

烏克蘭情報部門上周指出，俄羅斯最多只剩下45%的飛彈，而一名美國政府高層官員表示，俄軍飛彈庫存已明顯下降，並說制裁將使俄羅斯更難補給其昂貴的高端飛彈。

烏克蘭 俄羅斯 俄國

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