烏軍反攻南部 傳奪回赫松周邊4村莊 分析家：不太相信

圖為烏克蘭砲兵部隊27日在東部頓內次克前線附近，以BM-27 Uragan多管火箭發射系統朝俄軍開火。（Getty Images）

烏克蘭 總統府宣稱從四面八方展開反攻之際，烏克蘭與俄國 軍隊30日在俄國占領的南部赫松地區爆發激戰。根據美國有線電視新聞網CNN報導，烏軍隊對南部俄羅斯占領的城鎮發動襲擊，切斷電力和水源，消息人士指出，烏軍已經奪回赫松附近四個村莊；不過，俄軍卻聲稱重挫烏軍，造成重大損失。

大部分的赫松地區都與黑海接壤，擁有28萬人口，在俄國2月24日對烏克蘭展開「特別軍事行動」的初期3月3日就遭俄軍占領。

俄烏在東部頓巴斯地區的戰事陷入膠著，分析家認為在冬季來臨前，俄烏雙方可能轉戰南部，尋求突破僵局。

雖然俄軍30日轟炸了東北大城哈爾科夫，造成五人喪命，但國際媒體焦點仍擺在烏軍在南部的反攻。

烏克蘭總統府30日早上的簡報指出，幾乎整個赫松地區都爆發激烈戰爭：「大爆炸從早到晚此起彼落。烏克蘭武裝部隊從四面八方進攻」。

60幾歲的步兵維克多告訴法新社：「我軍攻勢迫使敵方後退許多。」但步兵指揮官，參與過阿富汗 戰事的歐列桑德表示，要奪回赫松，「將是漫長且複雜的過程」。

烏克蘭總統澤倫斯基29日表示：「我們不會透露任何作戰細節，但占領者應該知道他們會被逼回邊界。俄軍官兵如果想要活命，現在正是時候，趕緊回家」。

美國白宮國家安全會議發言人柯比指出，俄國為了有足夠部隊在赫松因應烏軍反攻，被迫在東部抽調部分軍力。但烏克蘭也一樣，雙方都在爭相訓練後備軍人，俄國也忙著招募新兵。

儘管烏克蘭已成功部署美國提供的遠程火箭系統，可從遠離前線的位置發動攻勢，但一些分析家不太相信烏克蘭已集結必要的人力或物資，來對一座防守嚴密的城市展開大規模攻勢。