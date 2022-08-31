俄購數百伊朗無人機 交貨10天就故障 「俄國人不滿意」

美方官員指出，俄羅斯已獲得數百架伊朗的軍用無人機，其中包括具備可攜帶武器的攻擊無人機，以用於對烏克蘭的侵略戰爭。（路透）

美國官員指出，俄羅斯 本月向伊朗 購入、用於投入烏克蘭 戰爭的數百架伊朗製無人機，10天前從德黑蘭運回第一批，卻傳出部分發生故障，讓「俄國人不滿意」。

華盛頓郵報報導，根據美國和其他間諜機構收集到的情報，俄羅斯運輸機8月19日離開伊朗，載有至少兩種類型的無人機。這些無人機被視為伊朗最頂級的軍用無人機，能夠攜帶彈藥，用於攻擊雷達、火砲和其他軍事目標，兼具偵察和攻擊能力。

然而有美方官員表示，目前尚不清楚俄羅斯是否已經開始使用無人機攻擊烏克蘭目標，但技術問題已阻礙了交易。官員表示，伊朗無人機的轉移受到技術問題影響，在俄羅斯的早期測試中，曾經歷多次失敗，而且這些無人機「充滿了西方元件」；一名不願具名的官員也表示，「系統有幾處故障」，「俄國人不滿意」。

伊朗外交部長阿布杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian）上月表示，伊朗與俄羅斯進行各類型合作，包括在國防領域上，但強調不會捲入烏俄戰爭中的任一方，認為戰爭需要終止。

俄烏戰爭中使用武裝無人機方面，烏克蘭占了上風，俄羅斯在戰場上至今尚未廣泛動用武裝無人機，僅是用無人機對烏克蘭進行偵察。