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歐盟不禁止發給俄人簽證 擬提高難度 5鄰國恐採取行動

編譯中心／綜合29日電
在俄羅斯軍隊持續以砲火襲擊烏克蘭之際，歐盟外長預計將在下周開會討論「暫停俄羅斯公民申請簽證的便利化協議」。（路透）
在俄羅斯軍隊持續以砲火襲擊烏克蘭之際，歐盟外長預計將在下周開會討論「暫停俄羅斯公民申請簽證的便利化協議」。（路透）

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾昨天表示，歐盟各國外長本周開會時，不太可能一致支持全面禁止俄國人入境，但預定將暫停與俄國的簽證便捷化協議，提高取得簽證難度。

根據政治新聞網站Politico歐洲版網站，「金融時報」引述3名參與相關會談的官員說法報導，歐盟各國外長預定將支持暫停歐盟2007年與俄國簽訂的簽證便捷化協議。

有關當局已討論限制俄羅斯公民的旅行許可，部分歐盟會員國要求徹底禁止對俄國人核發觀光簽證，但多數會員國並不贊成。波瑞爾也表示，禁止所有俄國人入境「不是好主意」。

根據金融時報，歐盟各國外交部長預定30日和31日，在捷克首都布拉格舉行會議，計畫第一步是為暫停歐盟與俄羅斯的簽證便捷化協議提供政治支持。波瑞爾將主持這場會議。

俄國入侵烏克蘭後，歐盟已停發簽證給俄羅斯官員和商人，只剩旅遊簽證。關於徹底禁止俄國遊客入境，賽普勒斯和希臘已加入德國總理蕭茲的反對行列；波羅的海三國、芬蘭和捷克等國家則一直呼籲對俄國人祭出全面旅行禁令，呼應烏克蘭總統澤倫斯基的請求。

俄軍侵烏後，俄羅斯與歐盟的直航飛機暫停服務，大部分俄國人經愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、芬蘭和波蘭進入歐盟。若歐盟無法達成一致的禁令，這5個跟俄接壤的國家，可能自行採取行動。

愛沙尼亞8月中已成為歐盟首例，拒絕讓超過5萬名獲發簽證的俄國人入境。不過愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、波蘭和芬蘭同屬「申根公約」成員，即使拒發簽證，俄國人仍能憑其他成員國所發簽證進入。因此愛沙尼亞主張歐盟改例，讓各國有拒絕獲任何國家申根簽證的俄國人進入。

智庫歐洲外交關係委員會專家迪穆蘭（Marie Dumoulin）指出，俄羅斯出國旅遊熱門國家是土耳其、埃及、阿聯酋。如果歐盟實施禁令，將助長俄官方譴責西方「恐俄症」的反西方宣傳。

歐盟 俄國 簽證

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