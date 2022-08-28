美媒：烏克蘭國會成立友台小組 醞釀中烏外交爭端

「新聞週刊」披露，中國駐烏克蘭大使館曾施壓阻撓友台小組成立，一場外交爭端正在中國與烏克蘭之間醞釀。(Getty Images)

烏克蘭 國會議員近兩周前成立跨黨派友台小組，「新聞週刊」最近披露，中國駐烏克蘭大使館 曾施壓阻撓友台小組成立，一場外交爭端正在中國與烏克蘭之間醞釀。

烏克蘭國會17日成立15人跨黨派友台小組，由外交委員會主席梅列日科（Oleksandr Merezhko）領軍，2/3的成員屬執政黨。

「新聞週刊」（Newsweek）昨天報導，中國與烏克蘭之間一場外交爭端正在醞釀，報導並引述梅列日科說法，北京 早在上週就已向烏克蘭駐中國大使館提出抗議。

但梅列日科形容北京此舉為「試圖對外國國會發號施令」，他也披露，在烏克蘭國會友台小組宣布成立的前夕，中國駐烏克蘭大使范顯榮曾試圖跟他見面，但被他拒絕。

「新聞週刊」引述梅列日科所說，他在3月間曾和數名同事嘗試拜會范顯榮，就開闢人道走廊尋求中國的支持，但當時范顯榮也拒絕與他們見面。

梅列日科認為，中國對烏克蘭的冷漠，為國會成立友台小組帶來了動機。

梅列日科還說，友台小組成立後，范顯榮曾向執政黨人民公僕黨（Servant of the People）的黨內大老投訴，所幸這些大老並未向他及友台小組成員施壓。

梅列日科猜測，范顯榮擔心美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台在烏克蘭發酵，促使烏克蘭也有代表團想赴台訪問。

「新聞週刊」另引述民意黨（Holos）議員、友台小組成員之一索夫桑（Inna Sovsun）說法報導，中國擔心烏克蘭抵禦俄羅斯 進犯的戰法，會成為台灣抵抗中國侵犯的參考範本。

索夫桑認為，中國最為擔心的，是烏克蘭與台灣之間的共同性，她還稱烏克蘭與台灣的人民意識極為契合，都是小國對抗殖民主義。

「新聞週刊」報導提到，許多國家的行政部門會受到邦交或「一中政策 」束縛，而立法部門則有較多空間，索夫桑說，這就是為何他們要在政府的不同層面成立友台小組的原因，以免對行政部門帶來困擾。

索夫桑長期挺台，中央社今年6月派記者進入烏克蘭採訪時，也曾訪問過她。

許多烏克蘭分析人士認為，烏克蘭政府對於公開挺台有所保留，是因為不希望中國因此在俄烏戰爭中靠向俄羅斯。

但索夫桑向「新聞週刊」表示，她不認為中國會出手協助俄羅斯。