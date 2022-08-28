普亭政治盟友：就算烏克蘭棄入北約 俄國也不會止戰

一名烏克蘭警員26日檢查落在頓內次克州尼古拉耶夫卡鎮一間學校外的空襲彈坑。烏方稱俄軍當天兩度砲擊位於該處附近城市斯拉維揚斯克。（Getty Images）

俄羅斯 控制的札波羅熱核電廠周邊又遭砲擊，俄國與烏克蘭 再度互相指控對方發動攻擊；英國國防部 指出，俄軍可能在過去5天加強對烏克蘭頓巴斯地區頓涅次克市周邊城鎮的攻擊。俄羅斯前總統麥維德夫昨表示，即使烏克蘭正式宣布放棄尋求加入北約（NATO），俄羅斯也不會停止在烏克蘭的軍事行動。

俄羅斯總統普亭的親密盟友麥維德夫，昨天接受法國電視台訪問時說，俄方準備在符合特定條件下與烏克蘭總統澤倫斯基舉行會談。

麥維德夫表示：「宣布放棄加入這個北大西洋聯盟此刻至關重要，但已不足以成為創建和平的要件。」今年2月揮軍入侵前，俄羅斯表明無法接受烏克蘭加入北約。

他說，俄羅斯將持續執行軍事行動，直到「達成目標」為止。普亭數個月前說，他要將烏克蘭「去納粹化」。基輔與西方指出，俄國以此對烏發動侵略戰爭，毫無根據。

俄羅斯國家安全會議副主席麥維德夫（中）表示，即使烏克蘭正式宣布放棄尋求加入北約，俄羅斯也不會停止在烏克蘭的軍事行動。（Getty Images）

麥維德夫也說，美國提供給烏克蘭的武器，像是高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士），迄今並未構成重大威脅。但他又說，如果美國提供的武器可以擊中較遠的目標，情況可能改變。

於此同時，札波羅熱核電廠周邊遭到砲擊，莫斯科與基輔當局27日再度互相指控對方發動攻擊。俄國國防部指控烏軍，在過去24小時內對核電廠建物發動3次砲擊。烏克蘭國家核電公司則表示，是俄方對核電廠發動砲擊。

澤倫斯基昨表示，核電廠遭砲擊導致歐洲最大核電廠史上首度斷電，6座反應爐中的其中2座現已重新連上電網，但核電廠情況還是「十分危險」。

此外，英國國防部27日指出，俄羅斯軍隊可能在過去5天加強對烏克蘭頓巴斯地區頓涅次克市周邊城鎮的攻擊，此舉恐旨在吸引烏克蘭軍隊並挫敗他們的反攻。

英國國防部表示，俄軍占領的頓涅次克市北方城鎮希維爾斯克和巴赫姆特附近，爆發激烈戰鬥。