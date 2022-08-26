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美國警告俄羅斯 勿轉移札波羅熱核電廠電力

中央社／基輔25日綜合外電報導
札波羅熱是歐洲最大的核電廠。 （路透）
札波羅熱是歐洲最大的核電廠。 （路透）

美國今天警告俄羅斯，不要將烏克蘭札波羅熱核電廠的電力轉移出去。與此同時，對電廠進行獨立檢查的呼聲升高。

法新社報導，烏克蘭國家核電公司（Energoatom）表示，札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠遭俄軍占領，與全國電網今天中斷連接。

對此，美國警告俄羅斯不要將電力從該廠轉出。

美國國務院發言人巴特爾（Vedant Patel）告訴記者：「札波羅熱核電廠生產的電力合乎情理為烏克蘭所有，讓這座發電廠與烏克蘭電網切斷連接，並將電力轉移到其他占領區的任何企圖都令人無法接受。」

「任何國家都不該把核電廠變成戰區，我們反對俄羅斯將核電廠武器化，或將該廠電力轉移。」

國際原子能總署（International Atomic Energy Agency）表示，烏克蘭已就與該電廠暫時中斷連接進行通報，「並且強調國際原子能總署組專家團進入該廠的迫切必要性」。

國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Mariano Grossi）表示：「我們承當不起繼續浪費時間，我決定未來幾天內親自率國際原子能總署代表團前往那座核電廠。」

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）敦促俄羅斯同意讓那座核電廠周圍成為非軍事區，並「允許國際原子能總署儘快前往，就安全性進行檢查」。

札波羅熱核電廠是歐洲最大核電廠，開戰首週就被烏克蘭南部的俄軍占領，後來一直是戰事前線。

烏克蘭國家核電公司在Telegram上指出：「侵略者的行動導致札波羅熱核電廠與電網完全中斷連接，這是該廠首次發生這種情況。」

烏克蘭官員曾表示，他們認為俄羅斯占領那座核電廠是為了將電力轉移到2014年遭到俄羅斯兼併的克里米亞半島（Crimea）。

梅利托波爾巿（Melitopol）市長費多羅夫（Ivan Fedorov）說：「札波羅熱州幾乎所有遭占據落的電力都被俄羅斯入侵者切斷。」

烏克蘭 俄羅斯 札波羅熱核電廠

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