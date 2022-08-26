俄再增兵 普亭簽法令擴大武裝部隊規模至204萬人

俄羅斯總統普亭簽署一項法令，將俄國武裝部隊的規模從190萬人擴增到204萬人。(美聯社)

隨著烏克蘭 戰爭進入第7個月，俄羅斯 總統普亭 今天簽署一項法令，將俄國武裝部隊的規模從190萬人擴增到204萬人。

路透報導，莫斯科從俄烏戰爭開打的頭幾周至今，都沒有透露俄方任何損失，3月下旬曾透露有1351名軍人陣亡；但西方國家官員和基輔當局指出，實際數字可能至少是這個數字的10倍。烏克蘭政府則表示，自2月24日戰爭開打以來，已造成至少4萬5000名俄軍陣亡或受傷。

根據俄國政府立法機構入口網站發布的法令，俄軍戰鬥人員數量增加13萬7000人，來到115萬人。這項法令將於明年1月1日生效。普亭簽署的法令沒有說明要如何增加士兵人數，但有指示政府分配相應的預算。

此外，在24日烏克蘭「獨立日」31周年、也是俄烏戰爭屆滿半年當天，城鎮恰普利涅（Chaplyne）一座火車站遭俄羅斯火箭襲擊，擊中一列火車。目前死亡人數已增至25人，其中包括2名孩童，受傷人數則達31人。

烏克蘭表示，俄軍攻擊奪走25條平民性命。當局更指控，俄軍就是瞄準平民住宅區。俄羅斯國防部承認發動這起攻擊，但稱瞄準軍事目標，否認攻擊平民。歐盟今天對俄國予以譴責，並警告將追究責任。

另一方面，烏克蘭官員正在制定計畫，要確保普亭和親信將因為發動這場戰爭而接受審判。

烏克蘭總統辦公室副主任史米爾諾夫帶頭發起計畫，要求特殊國際法庭調查俄羅斯「侵略罪」。史米爾諾夫告訴媒體，國際刑事法院是「唯一能確保在烏克蘭展開戰爭的罪犯必須迅速為此負責的唯一方式」。

烏克蘭檢察官目前為止在這場侵略行動中已確認約600名嫌疑人，包括高階軍官、政治人物和評論員。成立特別法庭的國際條約已起草，等待各國政府簽署。

該特別法庭的裁決接著將在簽署國國內獲得承認，意味任何遭定罪的罪犯都能在當地被逮捕。