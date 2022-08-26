我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台學者：李顯龍示警 暗示台海將有「結構性變化」

消費者縮手少買衣服 美國零售商含淚猛打折

俄擬斷核電廠連接烏電網 冷卻系統恐「災難性故障」

編譯中心／綜合25日電
俄羅斯5個月前拿下烏克蘭扎波羅熱核電廠，形同「人質」，對歐洲國家造成巨大威脅。（路透）
俄羅斯5個月前拿下烏克蘭扎波羅熱核電廠，形同「人質」，對歐洲國家造成巨大威脅。（路透）

俄羅斯入侵烏克蘭戰爭至今持續近6個月，最近傳出俄方已制定詳細計畫，準備切斷歐洲最大的扎波羅熱核電廠與烏克蘭電網的連接，恐導致核電廠冷卻系統「災難性故障」。

被俄羅斯控制的烏克蘭扎波羅熱核電廠，日前因為附近區域起火，電纜受損。營運核電廠的烏克蘭核電公司（Energoatom）表示，核電廠未能與烏克蘭國家電網連接，是投產以來首次。

英國「衛報」報導，Energoatom負責人科京表示，俄羅斯工程師已根據應急計畫制定一個藍圖，以應對扎波羅熱核電廠剩餘電源連接被切斷的情況。

科京透露，俄方向核電廠工人展示計畫圖，「他們剛開始這樣做，他們開始所有的砲擊，只是為切斷這些線路。」據報導，若核電廠與烏克蘭電網的連接被切斷，冷卻系統會面臨發生災難性故障的風險。

不過，俄媒引述國防部表示，烏軍使用大口徑火炮攻擊核電廠及附近區域，聲稱核電廠啟動保護裝置，兩台機組斷網，導致扎波羅熱州停電，目前已恢復供電。

有烏克蘭官員認為，俄羅斯占領扎波羅熱核電廠，是為了將核電廠的發電量轉移到被俄羅斯併吞的克里米亞。

美國國務院發言人也譴責俄羅斯切斷核電廠電網的行為，企圖將電力轉移到其他由俄羅斯占領的地區。

美國總統拜登與烏克蘭總統澤倫斯基稍早通電話，拜登在社交網站表示，烏克蘭這一次的「獨立日」苦樂參半，強調美國明確支持烏克蘭及民眾為捍衛主權而戰，包括24日宣布提供近30億美元，支援烏克蘭防衛。

白宮公布拜登與澤倫斯基的對話摘要，拜登呼籲莫斯科將扎波羅熱核電廠的控制權歸還烏克蘭，並要求國際原能總署（IAEA）到核電廠，評估安全情況。

另據泰晤士報與Sky News報導，即將卸任的英國首相強生24日突訪烏克蘭首都基輔，以慶祝烏國獨立日。強生並說，作為抵禦俄羅斯總統普亭而努力的一部分，高昂的能源開銷「是英國家家戶戶必須忍受的事情」。

根據報導，強生在基輔跟澤倫斯基召開聯合記者會、合影與獲贈自由獎章（Medal of Freedom）。他說，「如果我們正在我們的能源開銷為普亭的邪惡付帳，烏克蘭的人民就正用他們的鮮血付帳」，又稱俄軍入侵開始6個月後，「烏克蘭人抵抗的意志」仍然「無與倫比」。

烏克蘭 俄羅斯 拜登

上一則

安倍國葬砸2.5億日圓 過半日本人反對 傳歐巴馬將出席

延伸閱讀

拜登：美軍空襲敘利亞 報復伊朗撐腰民兵火箭襲擊

拜登：美軍空襲敘利亞 報復伊朗撐腰民兵火箭襲擊
澤倫斯基：札波羅熱核電廠險發生輻射事故

澤倫斯基：札波羅熱核電廠險發生輻射事故
研究：Paxlovid 65歲以下效用低…拜登已砸百億買藥

研究：Paxlovid 65歲以下效用低…拜登已砸百億買藥
美國實施晶片法 拜登簽署命令、商務部推新網站

美國實施晶片法 拜登簽署命令、商務部推新網站

熱門新聞

德國總理蕭茲今天在總理府遇到兩名女性抗議人士，當時兩人走上前似乎想跟蕭茲合照，卻突然脫掉上衣。(美聯社)

德國總理蕭茲遇裸女抗議 要求禁運俄羅斯天然氣

2022-08-21 17:07
社群媒體近日流傳一張照片，兩名女性在總理官邸裸露上身並接吻，用寫著「芬蘭」的標誌遮住乳房，總理馬林證實有此事並為此道歉。(取材自推特)

再惹議 2女官邸半裸接吻照流出 芬蘭總理：我道歉

2022-08-23 22:49
現年60歲的杜金（左）為極右派哲學家，被視為普亭的精神導師，他的女兒達爾雅（右）也是俄羅斯民族主義者，被美國列入制裁名單。（取材自推特）

普亭「大腦」、俄極右派哲學家女兒 遭汽車炸彈攻擊亡

2022-08-20 23:26
柬埔寨政府19日召開跨部會打擊偷渡集團會議，由副總理兼內政部長蘇慶（中）擔任主席。圖／取自柬埔寨內政部官網

美中施壓 柬埔寨泰國動起來抓偷渡客

2022-08-20 09:19
不只是萊茵河，支撐全球經濟成長的其他河流也正持續乾涸，包括長江、多瑙河及科羅拉多河，這不只阻礙貨物運輸、擾亂農業灌溉系統，甚至使發電廠和工廠更難降溫。歐新社

極端高溫肆虐全球 這些地區首當其衝

2022-08-19 10:30
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社

避經濟崩盤未示警俄將入侵 澤倫斯基引發撻伐

2022-08-19 15:49

超人氣

更多 >
8/31起 中國取消出入境核酸檢測申報

8/31起 中國取消出入境核酸檢測申報
解剖報告：加州聯邦眾議員妻 服用白桑葉嚴重副作用致死

解剖報告：加州聯邦眾議員妻 服用白桑葉嚴重副作用致死
反制北京取消航班 美下令暫停飛往中國26航班

反制北京取消航班 美下令暫停飛往中國26航班
洛杉磯婦女度假回來 發現遊民入住她家後院

洛杉磯婦女度假回來 發現遊民入住她家後院
回復中華民國國籍 曹興誠：已決定死在台灣

回復中華民國國籍 曹興誠：已決定死在台灣