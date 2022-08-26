俄擬斷核電廠連接烏電網 冷卻系統恐「災難性故障」

俄羅斯5個月前拿下烏克蘭扎波羅熱核電廠，形同「人質」，對歐洲國家造成巨大威脅。（路透）

俄羅斯 入侵烏克蘭 戰爭至今持續近6個月，最近傳出俄方已制定詳細計畫，準備切斷歐洲最大的扎波羅熱核電廠與烏克蘭電網的連接，恐導致核電廠冷卻系統「災難性故障」。

被俄羅斯控制的烏克蘭扎波羅熱核電廠，日前因為附近區域起火，電纜受損。營運核電廠的烏克蘭核電公司（Energoatom）表示，核電廠未能與烏克蘭國家電網連接，是投產以來首次。

英國「衛報」報導，Energoatom負責人科京表示，俄羅斯工程師已根據應急計畫制定一個藍圖，以應對扎波羅熱核電廠剩餘電源連接被切斷的情況。

科京透露，俄方向核電廠工人展示計畫圖，「他們剛開始這樣做，他們開始所有的砲擊，只是為切斷這些線路。」據報導，若核電廠與烏克蘭電網的連接被切斷，冷卻系統會面臨發生災難性故障的風險。

不過，俄媒引述國防部表示，烏軍使用大口徑火炮攻擊核電廠及附近區域，聲稱核電廠啟動保護裝置，兩台機組斷網，導致扎波羅熱州停電，目前已恢復供電。

有烏克蘭官員認為，俄羅斯占領扎波羅熱核電廠，是為了將核電廠的發電量轉移到被俄羅斯併吞的克里米亞。

美國國務院發言人也譴責俄羅斯切斷核電廠電網的行為，企圖將電力轉移到其他由俄羅斯占領的地區。

美國總統拜登 與烏克蘭總統澤倫斯基稍早通電話，拜登在社交網站表示，烏克蘭這一次的「獨立日」苦樂參半，強調美國明確支持烏克蘭及民眾為捍衛主權而戰，包括24日宣布提供近30億美元，支援烏克蘭防衛。

白宮公布拜登與澤倫斯基的對話摘要，拜登呼籲莫斯科將扎波羅熱核電廠的控制權歸還烏克蘭，並要求國際原能總署（IAEA）到核電廠，評估安全情況。

另據泰晤士報與Sky News報導，即將卸任的英國首相強生24日突訪烏克蘭首都基輔，以慶祝烏國獨立日。強生並說，作為抵禦俄羅斯總統普亭而努力的一部分，高昂的能源開銷「是英國家家戶戶必須忍受的事情」。

根據報導，強生在基輔跟澤倫斯基召開聯合記者會、合影與獲贈自由獎章（Medal of Freedom）。他說，「如果我們正在我們的能源開銷為普亭的邪惡付帳，烏克蘭的人民就正用他們的鮮血付帳」，又稱俄軍入侵開始6個月後，「烏克蘭人抵抗的意志」仍然「無與倫比」。