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俄承認發動獨立日攻擊 烏克蘭火車站增至25死

中央社布魯塞爾25日綜合外電報導
俄羅斯火箭襲擊烏克蘭一座火車站，死亡人數已增至25人。(美聯社)
俄羅斯火箭襲擊烏克蘭一座火車站，死亡人數已增至25人。(美聯社)

俄羅斯火箭襲擊烏克蘭一座火車站，死亡人數已增至25人。俄羅斯國防部承認發動這起攻擊，但稱瞄準軍事目標。歐洲聯盟今天對俄國予以譴責，並警告將追究責任。

8月24日是烏克蘭脫離蘇聯獨立31周年紀念日，也是俄烏戰爭屆滿半年之日，但烏國再傳傷亡。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）24日表示，俄軍發射火箭攻擊烏國城鎮恰普利涅（Chaplyne）車站，擊中一列火車。

根據烏克蘭國營鐵路業者，這起攻擊死亡人數已經增至25人，其中包括2名孩童，受傷人數則達31人。

俄羅斯方面否認攻擊平民。俄羅斯國防部今天表示，俄軍擊中的是一列軍事列車。

俄羅斯國防部在每日簡報中表示，一枚伊斯坎德（Iskander）彈道飛彈擊中恰普利涅市車站的一列軍事列車，這列列車原訂運送武器前往東部頓巴斯（Donbas）地區的前線。

烏克蘭則表示，俄軍攻擊奪走的是25條平民性命。基輔當局還表示，俄軍就是瞄準平民住宅區。

同時，莫斯科也表示，俄軍在烏克蘭的波塔瓦（Poltava）和第聶伯羅彼得羅夫斯克（Dnipropetrovsk）空軍基地，共摧毀了8架烏軍戰機。這可能是烏克蘭空軍近幾週來最嚴重的損失之一。

法新社報導，歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）今天在推特發文表示：「歐盟強烈譴責俄羅斯對平民發動另一起令人髮指的攻擊。」

波瑞爾並未說明歐盟打算如何追究俄羅斯的責任。不過，波瑞爾下周將在捷克布拉格主持歐盟外長暨防長會議，討論這項危機。

莫斯科2月24日入侵烏克蘭迄今屆滿6個月，歐盟成員國已對俄羅斯實施一連串經濟制裁。不少歐盟國家提供基輔武器對抗莫斯科。

不過，波瑞爾坦承，隨著飆升的能源價格對歐洲企業和消費者造成衝擊，恐引發經濟衰退，對於是否要對俄羅斯採取更嚴峻的措施，歐盟內部可能難保持一致立場。

波瑞爾下周將在布拉格會中提議，由歐盟協助訓練烏克蘭軍隊。

與俄羅斯有陸地邊界的歐盟成員，像是波蘭、芬蘭、愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛，還將提議禁止發給俄羅斯人歐盟觀光簽證。

德國和其他成員國則不願意支持這項措施，因為此舉將讓俄羅斯異議分子難以在歐盟尋求庇護。

俄羅斯 歐盟 烏克蘭

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