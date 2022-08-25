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影／烏克蘭獨立紀念日 俄軍用「集束彈」轟炸澤倫斯基老家

編譯羅方妤／即時報導

烏克蘭24日慶祝獨立紀念日，同時標誌俄烏戰爭滿半年，烏克蘭總統澤倫斯基表示說，俄軍發射一枚飛彈攻擊烏克蘭東南城鎮查普林（Chaplyne）的火車站，導致至少22人身亡、50人受傷。《烏克蘭真理報》也報導，俄軍還用最新「龍捲風-S（Tornado-S）」多管火箭系統，發射國際公約禁用的集束彈，轟炸澤倫斯基老家克利福洛（Kryvyi Rih）。

《烏克蘭真理報》引述克利福洛軍政首長維庫爾（Oleksandr Vilkul）在Telegram頻道的說法。他說：「克利福洛Metalurhiynyi鄰近地區被「龍捲風-S」多管火箭系統發射集束彈轟炸多次，目前還在確認傷亡和損失狀況。」

烏克蘭 澤倫斯基 龍捲風

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