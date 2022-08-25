抵禦普亭的代價 英相強生稱家家戶戶須忍受高昂能源費

英國首相強生（左）24日突訪烏克蘭首都基輔以慶祝烏國獨立日，並跟烏克蘭總統澤倫斯基召開聯合記者會、合影與獲贈獎章（Medal of Freedom）。（Getty Images）

泰晤士報與Sky News報導，英國 首相強生（Boris Johnson）24日突訪烏克蘭 首都基輔以慶祝烏國獨立日，並稱作為抵禦俄羅斯總統普亭 努力的一部分，高昂的能源開銷是英國家家戶戶必須忍受的事情。

根據報導，強生在基輔跟烏克蘭總統澤倫斯基召開聯合記者會、合影與獲贈自由獎章（Medal of Freedom）。他說，「如果我們正在我們的能源開銷為普亭的邪惡付帳，烏克蘭的人民就正用他們的鮮血付帳」，又稱俄軍入侵開始6個月後，「烏克蘭人抵抗的意志」仍然「無與倫比」。

強生據報指出，英國人將不得不忍受生活成本危機（Cost of living crisis）以對付克里姆林宮「不可避免的操縱能源價格」，但「我可以告訴你們，我們在英國一秒鐘都不會屈服於普亭的經濟勒索」。

儘管強生9月初就要把首相一職交棒給新出爐的保守黨黨魁，但在卸任前最後一次出訪烏克蘭時，他仍開出了進一步的5400萬英鎊軍援，據報包括了加強烏軍鎖定俄軍能力的200架無人機和滯空型彈械（loitering munitions）

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