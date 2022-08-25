烏獨立紀念日 俄攻車站至少22死 英相訪基輔再承諾軍援

英國首相強生（左）24日突訪基輔，與烏克蘭總統澤倫斯基（右）會面。（取材自臉書）

烏克蘭 24日慶祝獨立紀念，同時標誌俄烏戰爭滿半年，烏克蘭總統澤倫斯基說，俄軍發射一枚飛彈攻擊烏克蘭東南城鎮查普林的火車站，至少22人身亡、50人受傷。

查普林（Chaplyne）位於烏克蘭東半部偏西南的聶伯彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk Oblast），小鎮人口約3500人；美聯社報導，一枚飛彈擊中查普林車站的一輛列車，共5節車廂著火。

烏克蘭東部城市克拉莫托斯克（Kramatorsk）的火車站今年4月遭俄軍火箭攻擊，造成至少50人身亡；多家媒體將這次飛彈攻擊和4月事件相較。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，烏克蘭國防部長顧問薩克（Yuriy Sak）表示，俄羅斯 在烏克蘭境內發射多枚飛彈，基輔24日當天就有8次空襲警報，在其他遠離戰場的烏克蘭城市，也有數起爆炸和飛彈攻擊。

美聯社引述烏克蘭通訊社報導，俄羅斯分別轟炸了烏克蘭東部、西部和中部，最嚴重的是查普林車站。

在獨立紀念日到來之前，烏克蘭就收到飛彈攻擊示警，美國駐基輔大使館提醒美國公民離開烏國以策安全；為了避免成為俄軍攻擊目標，今年的獨立紀念日，基輔沒有任何遊行或集會活動。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）透過視訊對聯合國安全理事會說，俄軍發射一枚飛彈攻擊烏克蘭的查普林車站；他說，「查普林是我們的痛，已有22人身亡。」

此外，英國首相強生（Boris Johnson）24日造訪基輔，宣布援助烏克蘭6600萬美元，包含2000架最新型無人機和滯空攻擊彈藥（Loitering munition，又稱自殺無人機），協助烏克蘭追蹤和瞄準入侵的俄軍。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）說，美國和國際社會的立場非常清楚，任何試圖控制烏克蘭主權領土的行動，都不會被視為合法。

另外，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）24日也透過影片向烏克蘭人民致意，指出烏克蘭獨立展示了人民自決的自由與權利，並強調捍衛烏克蘭的獨立主權，就是捍衛世界穩定。

編譯中心／綜合24日電

俄羅斯入侵烏克蘭24日已滿六個月，路透與民調 機構益普索（Ipsos）公布的最新民調顯示，即使過去幾個月以來美國經濟走勢與政局發展令人憂心，逾半美國民眾仍贊成拜登政府繼續支持烏克蘭，直到俄羅斯從該國撤出全部軍隊。

路透和益普索聯合舉辦一項網路民調，共有1005名美國人參與，其中53%支持援助烏克蘭「直至所有的俄軍部隊從烏克蘭聲稱擁有的領土上撤離」，僅18%的受訪者對此表示反對；51%的受訪者支持向烏克蘭軍方提供火砲和反坦克武器，而22%對此表示反對。