我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民調：60%挺減免學貸、59%憂加劇通膨

拜登減學貸 2000萬人免還 年底前可申請

普亭智囊愛女被炸死 教宗稱無辜 烏大使公開批「令人失望」

編譯中心／綜合24日電
天主教教宗方濟各稱普丁智囊愛女被炸死無辜，引發烏克蘭駐梵蒂岡大使批「令人失望」。（Getty Images）
天主教教宗方濟各稱普丁智囊愛女被炸死無辜，引發烏克蘭駐梵蒂岡大使批「令人失望」。（Getty Images）

俄羅斯極端民族主義理論家杜金（Alexander Dugin）的女兒達利亞（Darya Dugina）在莫斯科附近遭汽車炸彈攻擊喪命，天主教教宗方濟各（Pope Francis）稱她是戰爭的無辜受害者，烏克蘭駐梵蒂岡大使今天予以批評。

路透報導，駐梵蒂岡大使公開批評教宗是極不尋常的行為。

教宗方濟各今天稍早在公開接見活動說：「無辜的人為戰爭喪命。」他並提到「那個可憐的女孩，在莫斯科被汽車座椅下的炸彈炸飛」。

俄羅斯將這起攻擊事件歸咎於烏克蘭特工，基輔則否認這一指控。

達利亞的父親杜金是俄國總統普亭（Vladimir Putin）盟友，一向主張一統所有講俄語和其他的地區，建立新的俄羅斯帝國，包括烏克蘭在內。

達利亞大力支持父親的想法，她曾出現在國營電視台節目中，支持俄羅斯在烏克蘭的行動。

烏克蘭駐教廷大使尤拉什（Andrii Yurash）在推文中表示，教宗的話「令人失望」。他並表示：「怎麼可能會認為（俄羅斯）帝國主義的一位理論家是個無辜的受害者？她是被俄羅斯人殺死的。」

法新社報導，8月24日是飽受戰爭蹂躪的烏克蘭獨立日，也是俄羅斯入侵滿六個月的日子，教宗今天再次呼籲「為心愛的烏克蘭人民」實現和平。

教宗結束每周在梵蒂岡進行的公開接見活動後，提及烏克蘭人民「到今天已經歷了六個月戰爭的恐怖」，同時也警告該地區有核災難的風險。

他說：「我希望能採取具體措施結束戰爭，並避免札波羅熱（Zaporizhzhia）發生核災難的風險。」他指的是烏克蘭南部落入俄羅斯控制的核電廠。這座歐洲最大的核電廠已成為軍事攻擊的目標。

烏克蘭 俄羅斯 教宗

上一則

派對爭議未息 又外流女女官邸吻照外流 芬蘭總理致歉

下一則

英法海底隧道列車拋錨 數百人困5小時「有如災難片」

延伸閱讀

美警告土耳其 繼續與俄羅斯生意往來恐遭制裁

美警告土耳其 繼續與俄羅斯生意往來恐遭制裁
教宗稱普亭盟友愛女被炸死無辜 烏克蘭大使怒批

教宗稱普亭盟友愛女被炸死無辜 烏克蘭大使怒批
CNN：俄軍侵烏未如預期 普亭主義仍屹立不搖

CNN：俄軍侵烏未如預期 普亭主義仍屹立不搖
俄滯攻vs.烏頑抗 交戰半年邁入「靜態戰爭」

俄滯攻vs.烏頑抗 交戰半年邁入「靜態戰爭」

熱門新聞

德國總理蕭茲今天在總理府遇到兩名女性抗議人士，當時兩人走上前似乎想跟蕭茲合照，卻突然脫掉上衣。(美聯社)

德國總理蕭茲遇裸女抗議 要求禁運俄羅斯天然氣

2022-08-21 17:07
社群媒體近日流傳一張照片，兩名女性在總理官邸裸露上身並接吻，用寫著「芬蘭」的標誌遮住乳房，總理馬林證實有此事並為此道歉。(取材自推特)

再惹議 2女官邸半裸接吻照流出 芬蘭總理：我道歉

2022-08-23 22:49
現年60歲的杜金（左）為極右派哲學家，被視為普亭的精神導師，他的女兒達爾雅（右）也是俄羅斯民族主義者，被美國列入制裁名單。（取材自推特）

普亭「大腦」、俄極右派哲學家女兒 遭汽車炸彈攻擊亡

2022-08-20 23:26
柬埔寨政府19日召開跨部會打擊偷渡集團會議，由副總理兼內政部長蘇慶（中）擔任主席。圖／取自柬埔寨內政部官網

美中施壓 柬埔寨泰國動起來抓偷渡客

2022-08-20 09:19
不只是萊茵河，支撐全球經濟成長的其他河流也正持續乾涸，包括長江、多瑙河及科羅拉多河，這不只阻礙貨物運輸、擾亂農業灌溉系統，甚至使發電廠和工廠更難降溫。歐新社

極端高溫肆虐全球 這些地區首當其衝

2022-08-19 10:30
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社

避經濟崩盤未示警俄將入侵 澤倫斯基引發撻伐

2022-08-19 15:49

超人氣

更多 >
華婦洛杉磯知名日料店吃海膽中毒 店家為何不願賠？

華婦洛杉磯知名日料店吃海膽中毒 店家為何不願賠？
冰箱裡有這些肉類食品？農業部警告：快扔了

冰箱裡有這些肉類食品？農業部警告：快扔了
早餐吃麵包不好嗎？除了飽足感 專家揭3缺點：別吃了

早餐吃麵包不好嗎？除了飽足感 專家揭3缺點：別吃了
紐約假品牌月餅充斥 消費者注意

紐約假品牌月餅充斥 消費者注意
降通膨法案對紅藍卡處方藥的改變 影響4900萬人荷包

降通膨法案對紅藍卡處方藥的改變 影響4900萬人荷包