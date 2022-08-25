普亭智囊愛女被炸死 教宗稱無辜 烏大使公開批「令人失望」

天主教教宗方濟各稱普丁智囊愛女被炸死無辜，引發烏克蘭駐梵蒂岡大使批「令人失望」。（Getty Images）

俄羅斯 極端民族主義理論家杜金（Alexander Dugin）的女兒達利亞（Darya Dugina）在莫斯科附近遭汽車炸彈攻擊喪命，天主教教宗 方濟各（Pope Francis）稱她是戰爭的無辜受害者，烏克蘭 駐梵蒂岡大使今天予以批評。

路透報導，駐梵蒂岡大使公開批評教宗是極不尋常的行為。

教宗方濟各今天稍早在公開接見活動說：「無辜的人為戰爭喪命。」他並提到「那個可憐的女孩，在莫斯科被汽車座椅下的炸彈炸飛」。

俄羅斯將這起攻擊事件歸咎於烏克蘭特工，基輔則否認這一指控。

達利亞的父親杜金是俄國總統普亭（Vladimir Putin）盟友，一向主張一統所有講俄語和其他的地區，建立新的俄羅斯帝國，包括烏克蘭在內。

達利亞大力支持父親的想法，她曾出現在國營電視台節目中，支持俄羅斯在烏克蘭的行動。

烏克蘭駐教廷大使尤拉什（Andrii Yurash）在推文中表示，教宗的話「令人失望」。他並表示：「怎麼可能會認為（俄羅斯）帝國主義的一位理論家是個無辜的受害者？她是被俄羅斯人殺死的。」

法新社報導，8月24日是飽受戰爭蹂躪的烏克蘭獨立日，也是俄羅斯入侵滿六個月的日子，教宗今天再次呼籲「為心愛的烏克蘭人民」實現和平。

教宗結束每周在梵蒂岡進行的公開接見活動後，提及烏克蘭人民「到今天已經歷了六個月戰爭的恐怖」，同時也警告該地區有核災難的風險。

他說：「我希望能採取具體措施結束戰爭，並避免札波羅熱（Zaporizhzhia）發生核災難的風險。」他指的是烏克蘭南部落入俄羅斯控制的核電廠。這座歐洲最大的核電廠已成為軍事攻擊的目標。