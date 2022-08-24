馬立波「拷問鐵籠」：俄國逼供烏克蘭俘虜的羞辱公審？

俄羅斯在馬立波愛樂音樂廳內，架設用來審判烏克蘭戰俘的金屬籠。（取材自馬立波市議會）

「馬立波的士兵將被公審，馬立波的孩子被帶走...」聯合國 人權辦公室（OHCHR）2022年8月23日發布通告，對從5月遭俄軍占領至今的烏克蘭 南部港口馬立波（Mariupol）現況表示擔憂；根據馬立波市議會在社群媒體Telegram上發布的照片，俄羅斯 已在馬立波愛樂音樂廳架設金屬籠，聯合國指出，俄羅斯計畫將公開審判遭俄軍俘虜的烏克蘭士兵，並將這些戰俘關在金屬籠裡面示眾。

俄設戰俘法庭 恐觸戰爭罪

2022年6月13日，兩名俄羅斯士兵穿過馬立波亞速鋼鐵廠殘骸。（美聯社）

OHCHR發言人沙姆達薩尼（Ravina Shamdasani）警告，俄羅斯可能在近日就會開始在馬立波進行戰俘審判，而鑒於在國際法中，戰俘應享有豁免權，不得因其敵軍士兵的身分遭到起訴，俄羅斯設立戰俘法庭之舉，恐觸犯戰爭罪。

另一方面，落入俄軍之手的烏克蘭戰俘，其處境也極為堪憂——俄羅斯官方自烏俄開戰以來，一再宣稱烏克蘭戰俘是「戰犯」、「納粹」、「恐怖份子」，又拒絕讓聯合國及國際紅十字會的獨立第三方人員接觸戰俘，OHCHR擔憂，被關押的烏克蘭戰俘恐怕將遭遇酷刑逼供和不公平審判。

《BBC》已確認馬立波愛樂廳設立金屬籠的照片真實性，並引述烏克蘭情報部門表示，俄羅斯預計讓戰俘公開示眾、進行公審，這些籠子的用途顯然是為了在公審過程中，將戰俘囚於其中，意在羞辱這些烏克蘭士兵。

馬立波的守軍從烏俄開戰之初，頑抗俄軍包圍攻勢長達3個月之久，馬立波之戰也成為戰爭中其中一場最大規模、死傷最嚴重的戰役，最終烏克蘭政府接受俄羅斯的交換戰俘條件，困守亞速鋼鐵廠內的傷兵投降，換取能夠接受治療、能夠續命。然而，8月22日有3名在馬立波遭俄軍俘虜、靠著雙方交換戰俘回到烏克蘭的士兵公開指責，俄軍對烏克蘭俘虜施加酷刑和精神壓力，意圖逼迫戰俘承認殺戮平民。

馬立波愛樂廳內的金屬籠，俄羅斯預計用來公審烏克蘭戰俘。（取材自馬立波市議會）

其中一名士兵扎伊沃羅諾克（Vladyslav Zhaivoronok）因腿部傷勢嚴重而截肢，但他表示，在手術之後，他就遭到審問，而其他的同僚也受到各種折磨，如針刺，傷者亦沒有得到充分治療。另一名曾被關押在烏東頓內次克監獄裡的士兵切普爾科（Denys Chepurko）也表示，俄軍暴力要求獄中的烏克蘭戰俘作證，指控烏軍指揮官轟炸馬立波，想將馬立波被夷為平地的責任推到烏軍頭上。

烏控俄綁架千童 送西伯利亞

馬立波淪陷之後，當地兒童同樣遭遇不測，烏克蘭外交部指控俄羅斯占領馬立波之後，綁架超過1000名馬立波兒童送往西伯利亞，安排俄羅斯家庭非法收養這些孩子。

外交部聲明指出，被綁的馬立波兒童被送往位於西伯利亞的秋明（Tyumen）、伊爾庫茨克（Irkutsk）、克麥羅沃（Kemerovo）和阿爾泰邊疆區（Altai Krai），而當局的調查是根據位於俄羅斯南方、靠烏克蘭邊境的城市克拉斯諾達爾（Krasnodar）提供的資訊，克拉斯諾達爾當地也關押了超過300名烏克蘭兒童。

烏克蘭當局多次指出，俄羅斯逼迫欲逃離戰火的烏克蘭人遷往俄羅斯境內，而俄羅斯始終否認指控。如今俄軍入侵已滿6個月，仍處炮火之下的烏克蘭卻仍決定依照往年慣例，在8月23日開展足球賽季，以此提振士氣，參賽隊伍中也包括逃離家園的馬立波俱樂部。

馬立波俱樂部的隊員們在基輔郊區重新聚首，俱樂部主席雅羅申科（Oleksandr Yaroshenko）表示，隊員們將球隊視為馬立波精神的展現，並會竭力參加比賽到底，他說：

「球隊的團體意識建立在：我們是馬立波，我們依然活著。」