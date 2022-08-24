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烏克蘭獨立日 澤倫斯基誓言：抗俄戰至最後

香港中通社8月24日電
烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)
烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)

8月24日是烏克蘭脫離蘇聯獨立31周年。烏克蘭總統澤倫斯基當天向國民發表講話，誓言抵抗俄羅斯「直到最後」，不會做出「任何讓步或妥協」。

當天正好也是俄烏衝突滿6個月。澤倫斯基隔空對俄喊話說：「我們不在乎你有什麼軍隊，我們只關心我們的土地，我們會為我們的土地戰鬥到最後。」

(影音來源：The Telegraph YouTube頻道)

澤倫斯基在視頻中說，烏克蘭「不會嘗試與恐怖分子達成諒解……對我們來說，烏克蘭就是整個烏克蘭，包括25個地區，沒有任何讓步或妥協的空間」。

澤倫斯基強調，烏克蘭對戰爭的立場已變得更強硬，不再因為出現和平機會就停戰，而是會戰到真正勝利。

他強調，烏克蘭將奪回在東部頓巴斯地區失去的領土，以及2014年遭到俄羅斯吞併的克里米亞半島。

烏克蘭政府當天在基輔市中心展示被燒毀的俄羅斯坦克和裝甲車，並敦促民眾認真對待空襲警報，在警報響起時尋求庇護。

另外，總統拜登24日就烏克蘭獨立日發表聲明，宣布美國將向烏提供價值約29.8億美元的武器裝備，這是迄今為止美方向烏方提供的最大一筆安全援助。

烏克蘭 澤倫斯基 俄羅斯

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