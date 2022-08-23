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澤倫斯基警告：若俄軍發動攻勢 將面臨強力反擊

中央社基輔23日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基警告莫斯科，如果俄軍在8月24日烏克蘭獨立日前後發動新一波攻勢，烏軍勢必強力反擊。(美聯社)
烏克蘭總統澤倫斯基警告莫斯科，如果俄軍在8月24日烏克蘭獨立日前後發動新一波攻勢，烏軍勢必強力反擊。(美聯社)

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天警告莫斯科，如果俄軍在8月24日烏克蘭獨立日前後發動新一波攻勢，烏軍勢必強力反擊。

路透報導，本月24日是烏克蘭獨立31周年紀念日，也是俄烏戰爭爆發滿6個月的日子。澤倫斯基先前曾警告，「俄國可能（在這段時期）嘗試做出一些特別可憎、殘忍的事情。」

澤倫斯基與到訪的波蘭總統杜達（Andrzej Duda）一同出席記者會時，被問及俄軍以飛彈攻擊基輔的可能性。他回應，每天都面臨俄軍攻擊的威脅，烏國情報部門正與外國情報單位密切合作。

波蘭總統杜達(左)與烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)
波蘭總統杜達(左)與烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)

澤倫斯基說，「俄羅斯一直這樣做（指發動攻擊）。他們能增加攻擊次數嗎？當然可以，他們可能在23日至24日這樣做。」

他還說，「如果他們攻擊基輔，烏克蘭會怎麼做？答案和現在一樣」。澤倫斯基強調，不論烏國的哪個城鎮受到攻擊，人民都會奮勇抵抗。

澤倫斯基指出，「如果俄軍攻擊我們，就會遭到反擊，強力的反擊。我想告訴他們，我們的反擊力道將日益加大，隨著時間越來越強」。

同日，澤倫斯基參加克里米亞（Crimea）議題相關國際會議時矢言，基輔將奪回這個2014年遭到俄國併吞的地區。

他告訴克里米亞平台峰會（Crimea Platform summit），「要戰勝恐怖主義，就必須打敗入侵的俄軍。解放克里米亞是必要之舉，這將是世界法律和秩序復甦的象徵」。

澤倫斯基 烏克蘭 俄國

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