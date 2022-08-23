俄加緊控制媒體 Yandex出售新聞網站給國營對手

俄羅斯最大網路公司Yandex表示，已同意將新聞聚合網站和入口網站yandex.ru首頁出售給國家控制的社群網站VK。(路透)

俄羅斯 最大網路公司Yandex今天表示，已同意將新聞聚合網站和入口網站yandex.ru首頁出售給國家控制的對手社群網站VK。此事突如其來，恐進一步限縮俄國 人接觸獨立媒體空間。

路透報導，這筆交易代表俄斯網路生態的重大轉變，Yandex等於將線上內容分配的主導大權拱手讓給和當局關係良好的網路公司VK（VKontakte）；Yandex則取得美食外送平台Delivery Club的100%股權。

俄國在今年2月24日出兵烏克蘭 後，多年來壓制獨立媒體的作法更是變本加厲，已通過法律禁止當局所稱有關俄國武裝部隊的「假消息」，並箝制許多機構的新聞播報自由。

Yandex發表聲明說：「本公司董事會和經理階層論定，戰略性退出媒體事業並將重心轉移到其他科技和服務，最符合…公司股東的利益。」

在那斯達克上櫃的Yandex經常被稱為「俄羅斯Google」，近年來在為新聞網站篩選新聞時，早已順從俄國當局的要求和罰款威脅，並因這對媒體自由造成的影響而招致批評。

Yandex還限制了網站連結，許多這些網站都是遭到通訊主管單位「俄羅斯國家資訊科技、通訊及大眾傳媒監察機構」（Roskomnadzor）禁止的獨立媒體。同時從2月開始，Yandex警告搜尋烏克蘭戰事新聞的俄國用戶，網路資訊不可靠。

Yandex News網站原負責人葛爾森中（Lev Gershenzon）3月1日稱，Yandex已成為隱匿烏克蘭戰事新聞的要角，但Yandex否認配合當局的新聞審查政策。