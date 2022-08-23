俄烏戰爭震撼全球滿6個月 重要時刻回顧

赫爾松一名烏克蘭女子披著烏克蘭國旗，面對入侵的俄軍。(美聯社)

今年2月24日，俄羅斯總統普亭下令數十萬俄軍入侵烏克蘭 ，造成生靈塗炭，數百萬人逃亡，城市被炸成瓦礫堆。這場戰爭本周滿6個月，以下是路透整理的大事紀要：

普亭的駭人演說

俄羅斯多次否認入侵烏克蘭，而是要透過「特殊軍事行動」試圖「解除（基輔的）武裝」、清除烏克蘭「民族主義者」，並阻止北大西洋公約組織（NATO）擴張，還說俄國 目標不是占領土地。

但烏克蘭人表示，普亭（Vladimir Putin）在開戰3天前發表的一場演講，無疑說明他的目標就是征服烏克蘭，並抹滅他們千年來的民族認同。

當時普亭表示：「烏克蘭不只是我們的鄰國，而是我國歷史、文化與精神上不可分割的一部分。自古以來，住在西南方昔日俄國土地上的人們，都自稱是俄羅斯人和東正教徒。」

俄軍初嘗敗果

俄軍入侵後幾小時內，突擊隊員就在基輔北方的貨運基地─安托諾夫機場（Antonov）著陸，試圖奪得閃電突擊基輔的空運線。

但烏克蘭人在一天內就消滅俄國菁英傘兵，並摧毀俄軍的著陸帶。雖然俄國裝甲縱隊最終抵達基輔北郊，但開戰首日未能獲得可用機場，破壞了莫斯科當局迅速攻占基輔的計畫。

就在俄軍轟炸基輔，居民蜷縮於地鐵站尋找掩護，或是擠進火車站準備逃亡的同時，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）清楚表態自己不會離開。

戰爭第3天一早，喜劇演員出身的澤倫斯基在基輔市中心一棟地標建物前拿手機自拍錄影，他微笑表示：「早安，烏克蘭人民。我在這裡。」

澤倫斯基陸續發表夜間演說來團結全國，他的戰鬥迷彩服、稀疏鬍渣、不拘小節但堅定的說話風格，成為烏克蘭的抵抗象徵。

此後澤倫斯基運用視訊，跟美國國會談民權領袖金恩博士（Martin Luther King Jr.），跟德國聯邦議院（Bundestag）談柏林圍牆。

他的面容出現在布拉格街頭、葛萊美獎，以及英國格拉斯頓伯里音樂節（Glastonbury），要求現場歡呼的群眾「證明自由永遠會勝利」。

帶陌生人的孩子逃亡

俄軍轟炸烏克蘭城市，數百萬人陸續出逃，被聯合國（UN）形容是幾世代以來發展最快速的難民危機。如今歐洲各地有記錄的烏克蘭難民超過660萬人，多半集中於敞開雙臂接納難民的烏克蘭鄰國。

但基輔政府禁止戰鬥年齡的男性離境。58歲的阿布勒耶娃（Natalya Ableyeva）在俄烏開戰兩天後，來到烏克蘭與匈牙利的邊界，一個認識她才幾小時的小男孩用雙手摟住她的脖子。

阿布勒耶娃說：「他們的父親直接把兩個孩子交給我並相信我，給我他們的護照，帶他們過境。」

孩子入境匈牙利後不久便與母親團聚，她一邊啜泣，同時緊緊抱住孩子。

影片來源：YouTube The Telegraph

看見地獄

昔日繁榮的烏克蘭南部港口馬立波（Mariupol）在俄軍3個月強攻下被毀，紅十字會（Red Cross）以「地獄」形容這段日子。

烏克蘭當局表示，馬立波有數以萬計平民喪命，糧食、水源和醫療物資供給線都被切斷，且俄軍不斷轟炸讓許多人受困地下室。聯合國表示死亡人數未知。

3月9日，俄軍轟炸馬立波一間婦產科醫院，造成一名孩童在內共3人死亡，歐洲安全暨合作組織（OSCE）以戰爭罪形容此事，莫斯科當局則宣稱建物早已棄置，並由戰鬥人員占據。

一週之後，馬立波又有一座劇院被毀，烏克蘭當局說，劇院地下室是一些家庭的藏身之處。從衛星影像可以看到，劇院外頭的廣場上寫著大大的「孩童」字樣。

基輔政府表示，俄國故意轟炸這座劇院，目的是要摧毀市民意志，據信仍有數百具遺體尚未被挖掘出來。俄國則宣稱整起事件是演戲，但未提供任何證據。

街頭遺體

到了3月底，俄軍對基輔的攻勢已宣告失敗，俄國的裝甲縱隊不敵烏克蘭守軍機動部隊的反戰車飛彈和無人機，為此進度停滯，蒙受重大損失。

莫斯科當局宣布撤出烏克蘭北部是「善意舉動」，但俄軍撤離後，化為廢墟的城鎮與村莊街頭躺著屍體，成為俄軍暴行的證據。

曾經繁榮的基輔市郊布查鎮（Bucha）發現多人遇害，其中一些人的雙手還遭綑綁。俄國否認指控，並稱這些殺戮是演戲，但未提出證據。

「俄國軍艦，你們去死吧。」

俄烏開戰不久後，黑海艦隊（Black Sea Fleet）旗艦莫斯科號（Moskva）上的俄軍透過無線電，向駐守黑海戰略要地、荒蕪小島蛇島（Snake Island）的烏克蘭守衛隊喊話，要求他們投降，否則就是死路一條。

結果一名烏軍用無線電反嗆：「俄國軍艦，你們去死吧。」

這句話隨後變成全國口號，出現在烏克蘭看板、T恤上。當局還推出烏國守衛隊在蛇島上朝莫斯科號比中指的郵票。4月14日郵票推出當天，莫斯科號遭兩枚烏克蘭飛彈擊中，成為40年來在戰鬥中沉沒的最大軍艦。

俄國官方表示有一名船員死於事故，西方專家則認為，船上約450名船員應該有半數葬身大海。

俄國為了守住蛇島而損失慘重，於6月30日棄守蛇島，並再次稱撤兵為「善意舉動」。

亞速鋼鐵廠（Azovstal）

馬立波圍城在世人目光之外進行，路透社記者從俄占區抵達這座城市，看見的是一片詭異而寂靜的荒地。不知所措的平民從廢墟下方的地窖探出身來，只為將死者掩埋在路邊草地。

馬立波市最後一批烏克蘭軍人藏身在歐洲最大鋼鐵廠之一的亞速鋼鐵廠，把廠內的地下通道當成掩體。5月16日，烏克蘭參謀部要他們投降自救，路透社記者目睹他們走出廠外，用擔架把傷患抬進巴士，再讓巴士把他們載到親俄分離主義者管理的戰俘營。

莫斯科承諾會依據日內瓦公約來對待亞速鋼鐵廠的戰俘，但拒絕烏克蘭的換俘提議。

7月29日，一座戰俘監獄爆炸起火，數十名亞速鋼鐵廠昔日守軍死在親俄分離主義者的監控下。基輔形容這是莫斯科下令發動的戰爭罪行，莫斯科則宣稱是烏克蘭飛彈擊中監獄，但未解釋為何親俄守衛沒人受傷。俄羅斯駐倫敦大使館還說，倖存的亞速鋼鐵廠戰俘應該被絞死，宣稱「他們應該屈辱受死」。

頓巴斯（Donbas）戰役

俄羅斯無法攻下基輔後，轉而聚焦占領烏克蘭東部的頓巴斯地區，發動俄烏開戰後最具毀滅性的地面戰。頓巴斯由頓內茨克州（Donetsk）和盧甘斯克州（Luhansk）組成，之前已有部分土地被親俄分離主義者占領。

5月中旬，俄軍有一整個營在嘗試橫渡北頓內茨克河（Siverskiy Donets River）時被殲滅，衛星畫面顯示，河岸兩邊散置數十輛全毀的裝甲車。

俄軍繼續推進，運用火力優勢三方包圍烏軍，整個6月雙方都宣稱擊斃數千名敵軍。俄軍占領北頓內茨克（ Sievierodonetsk）和利西昌斯克（Lysychansk）廢墟後，普亭於7月4日宣布勝利，但戰鬥並未停止。

海馬士發威

現在戰爭重點轉移到烏克蘭南部，基輔矢言收復烏南最大片的俄占區，俄軍則派出更多部隊馳援。

烏克蘭7月初開始部署西方供應的先進火箭─M142高機動性多管火箭系統（M142 High Mobility Artillery Rocket System，簡稱海馬士）。現在烏克蘭能鎖定俄占區深處的橋梁、鐵路、指揮所、彈藥庫，希望能藉此扭轉戰況。

支持烏克蘭的網友每天張貼俄占區爆炸相片，並附上標語「海馬士時間」（HIMARS O'Clock）。俄軍則稱照計畫行動。