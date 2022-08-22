我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

威廉波特少棒／中華隊7：0擊敗勁旅巴拿馬 廖芫豎投出8K

激進升息恐慌再現 道指重挫643點

「普亭大腦」女兒遭炸死 俄國控43歲烏克蘭女公民行兇

編譯徐榆涵／即時報導
俄羅斯安全局（FSB）調查後指控烏克蘭公民沃夫克（Natalya Vovk）為主要犯嫌，並指她已逃到愛沙尼亞。（取材自RT新聞網站）
俄羅斯安全局（FSB）調查後指控烏克蘭公民沃夫克（Natalya Vovk）為主要犯嫌，並指她已逃到愛沙尼亞。（取材自RT新聞網站）

俄羅斯總統普亭「大腦」之稱的政治哲學家杜金（Alexander Dugin）女兒達爾雅（Darya Dugin），20日晚上死於汽車炸彈攻擊。俄羅斯安全局（FSB）調查後指控烏克蘭公民沃夫克（Natalya Vovk）為主要犯嫌，並指她已逃到愛沙尼亞。

俄羅斯安全局22日表示已偵破案件，稱43歲的沃夫克7月23日帶著12歲女兒一起入境俄羅斯，並租住在與達爾雅同一棟大樓內，俄羅斯安全局還公布了一段沃夫克在住家大樓門口現蹤的監視器畫面。

根據俄羅斯調查人員說法，沃夫克在入境俄羅斯時使用Mini Cooper車輛，車牌來自「頓涅茨克人民共和國」，然後在莫斯科駕駛時轉為使用哈薩克的車牌，再到21日離開俄羅斯前往愛沙尼亞時，使用了烏克蘭的車牌。

29歲的達爾雅20日晚間與父親在莫斯科近郊參加一場活動，結果達爾雅駕駛的豐田Land Cruiser Prado被安裝爆炸裝置，而杜金可能才是犯嫌預定目標。

在汽車炸彈攻擊事件後，普亭22日也向達爾雅家屬表達哀悼之意，並指達爾雅是一個「才華洋溢的人，擁有開朗的個性和真正的俄羅斯之心」，稱達爾雅用行動展示成為俄羅斯愛國者的意義，她的死是令人髮指和殘忍的罪行。

俄羅斯 普亭 汽車

上一則

日經：日本考慮不再要求入境者提出新冠病毒陰性證明

延伸閱讀

寒冬將至 CNN：歐洲支持烏克蘭決心將備受考驗

寒冬將至 CNN：歐洲支持烏克蘭決心將備受考驗
普亭盟友杜金愛女被炸死 俄羅斯指控烏克蘭 遭否認

普亭盟友杜金愛女被炸死 俄羅斯指控烏克蘭 遭否認
「普亭大腦」杜金之女 遭汽車炸彈攻擊身亡

「普亭大腦」杜金之女 遭汽車炸彈攻擊身亡
俄資深外交官 排除談判解決對烏戰爭可能性

俄資深外交官 排除談判解決對烏戰爭可能性

熱門新聞

德國總理蕭茲今天在總理府遇到兩名女性抗議人士，當時兩人走上前似乎想跟蕭茲合照，卻突然脫掉上衣。(美聯社)

德國總理蕭茲遇裸女抗議 要求禁運俄羅斯天然氣

2022-08-21 17:07
現年60歲的杜金（左）為極右派哲學家，被視為普亭的精神導師，他的女兒達爾雅（右）也是俄羅斯民族主義者，被美國列入制裁名單。（取材自推特）

普亭「大腦」、俄極右派哲學家女兒 遭汽車炸彈攻擊亡

2022-08-20 23:26
日本秋篠宮文仁親王長女真子公主（左）去年10月與小室圭（右）完成結婚登記，脫離皇室成為平民，改名「小室真子」，小室夫婦隨後移居美國。美聯社

真子公主傳或緊急返日 小室圭恐再落榜 夫婦面臨3困境

2022-08-15 09:28
柬埔寨政府19日召開跨部會打擊偷渡集團會議，由副總理兼內政部長蘇慶（中）擔任主席。圖／取自柬埔寨內政部官網

美中施壓 柬埔寨泰國動起來抓偷渡客

2022-08-20 09:19
不只是萊茵河，支撐全球經濟成長的其他河流也正持續乾涸，包括長江、多瑙河及科羅拉多河，這不只阻礙貨物運輸、擾亂農業灌溉系統，甚至使發電廠和工廠更難降溫。歐新社

極端高溫肆虐全球 這些地區首當其衝

2022-08-19 10:30
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社

避經濟崩盤未示警俄將入侵 澤倫斯基引發撻伐

2022-08-19 15:49

超人氣

更多 >
脫衣舞孃嫁富商代孕生「22寶」 老公入獄日子慘變調

脫衣舞孃嫁富商代孕生「22寶」 老公入獄日子慘變調
幫忙加油送金戒指？南加華人智破騙局

幫忙加油送金戒指？南加華人智破騙局
值得借學貸嗎？智庫：52%大學生 薪水不如高中畢業生

值得借學貸嗎？智庫：52%大學生 薪水不如高中畢業生
社安金發放最多前10州 加州、佛州、德州排前3名

社安金發放最多前10州 加州、佛州、德州排前3名
5NG充電習慣「害手機電池短命」 3C達人曝最佳充電時間

5NG充電習慣「害手機電池短命」 3C達人曝最佳充電時間