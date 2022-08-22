寒冬將至 CNN：歐洲支持烏克蘭決心將備受考驗

圖為頓內次克境內的兩名烏克蘭士兵。(美聯社)

俄烏戰爭爆發至今，西方國家大體上仍維持團結，與烏國站在同一陣線。然而現在歐洲各國官員擔心，糧價上漲、能源匱乏以及經濟可能衰退的凜冬即將來臨，西方合作抗俄的共識可能分崩離析。

有線電視新聞網（CNN）的分析指出，儘管在前總統川普任內和COVID-19大流行期間，跨大西洋聯盟內部關係不睦，但烏國遭入侵後，聯盟仍成功團結起來，同意向基輔提供財務支持和武器捐贈、降低對俄國能源的依賴，並實施旨在打擊俄國總統普亭 及其親信的制裁措施。

戰爭爆發以來，烏克蘭 總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）也不斷呼籲各國支持他對抗俄軍的努力，但隨著衝突持續進行，他可能發現自己更難引起歐洲領導人的關注。

英國智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）資深顧問吉爾斯（Keir Giles）指出：「烏克蘭當前面臨的挑戰與開戰的第一天一樣：讓西方站在他們這邊。因為西方各國必須為支持基輔付出國內成本，除了普亭的天然氣和糧食威脅，還有經濟與人道主義成本。」

吉爾斯還說：「這很可能就是澤倫斯基說他希望在聖誕節前結束戰爭的原因。從長遠來看，烏克蘭面臨的真正問題將是確保西方遵守承諾。」

冬季的燃料危機是歐洲官員和外交官每天都在思考的問題。根據2021年的統計數據，俄羅斯占歐洲天然氣進口總量的55%左右。

歐洲國家也渴望購買俄國石油，近半俄油都出口到歐洲大陸。據報導，歐盟 去年每天進口220萬桶原油。

一位不具名歐洲高階外交官員表示，「在歐盟內部，這將非常困難。我們必須努力遵守承諾，在天然氣和其他利益上切斷與俄羅斯的關係。」歐盟國家7月同意縮減15%天然氣用量，以回應俄羅斯入侵烏克蘭引發的能源價格危機。

然而，上述協議因缺乏強制性引來批評。官員擔心，到了緊要關頭，部分歐盟國家可能拒絕實踐諾言。

官員們還擔心，西方武裝烏克蘭的策略正成為長期問題的短期解決方案，因為這是一場看不到明確終點的戰爭。

除了經濟與軍事成本外，許多人也擔心隨著衝突沒有進展，世界將對戰爭失去興趣，甚至停止關注。

一名北大西洋公約組織（NATO）外交官指出，「2月時，（各國）很容易加入反普亭的行列，但現在戰爭處於無聊的戰略階段，每天的具體得失明顯減少，媒體拍照的機會也越來越少。」

對歐洲國家來說，接下來的數月將是烏克蘭戰爭爆發至今最艱難的時期。民眾將感受到整個歐洲的生活成本驟升，有些人將被迫在取暖和吃飯之間做出選擇。許多歐洲國家也已收容數以千計的烏克蘭難民。在這種局勢下，政治領袖很難說服選民，投入金錢和精力支持一個遙遠的國家是對的決定，且部分公民可能覺得他們的國家已經夠慷慨了。

多位西方官員告訴CNN，他們擔心，在某個時間點，政治領袖可能會認為，最好的辦法是推動和平協議。這將導致烏克蘭難以達到他們的理想結局：迫使俄軍退回之前的邊界。

歐洲智庫「俄羅斯、歐洲和亞洲研究中心」（CREAS）主任方嫻雅（Theresa Fallon）告訴CNN，「越來越多人擔心，如果烏克蘭看起來失利，要求透過談判化解衝突的呼聲可能就會增加…一旦人們覺得（基輔）正節節敗退，他們就會開始質疑，為什麼我們要在面臨沉重經濟壓力之際繼續向烏國提供昂貴武器，為什麼要把錢花在無用之處？」。

方嫻雅說，最近烏國的許多重量級盟友正經歷國內動盪時期。義大利將舉行選舉、英國將有新首相誕生，美國期中選舉也將於11月8日登場，這堪稱拜登首個任期的「期中考」。

CNN分析指出，多數西方國家官員坦言，沒人能預料這場衝突將如何結束。儘管多數人希望看到烏克蘭成功對抗普亭並將俄軍趕出領土，但他們的決心尚待考驗。